Con el venezolano Aristeguieta, América espera reemplazar a M. Borja

Mientras el presidente Ricardo ‘El Gato’ Pérez no confirmó quién será el atacante que llegue por Cristian Martínez Borja, cedido a préstamo con opción de compra a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, previo al partido ante Leones fue rumor era que el escogido es Fernando Luis Aristeguieta de Luca, delantero venezolano de 26 años, conocido como ‘El Colorado’.



El atacante fue el héroe de la clasificación de Caracas FC este martes a los octavos de final de la Copa Suramericana, al convertir en tiempo de adición el cuarto gol de la victoria 4-3 como visitante frente al Sport Huancayo en Perú.



Aristeguieta, de 1.97 metros de estatura y 82 kilogramos de peso, ha tenido una buena trayectoria internacional en 10 años de actividad: inició en Caracas FC. en 2009, militó en Nantes, de 2013 a 2015 - anotó un total de 11 anotaciones en dos temporadas y se le reconoce como el primer venezolano en la historia en marcar un gol en la primera división francesa-, Red Star (Francia), Philadelphia 2014-2016 (Estados Unidos), Nacional de Madeira (Portugal) y la Selección de su país en todas las categorías.



El palmarés del artillero se resume en 85 goles anotados durante 115 partidos, de los cuales aportó 35 al Caracas FC en 85 juegos, lo cual lo convirtió en ídolo del conjunto venezolano.



Sus características de jugador de área fueron precisamente lo que sedujo a la dirigencia escarlata a adelantar los contactos para su vinculación, ya que en esa zona solo se cuenta con el panameño Josep Cox y, tanto en la pretemporada, como en el debut liguero contra Leones se vio que es una zona liviana y con poca contundencia.



Es decir que el ariete patriota pasará del rojo de sus amores en Venezuela a otro rojo que mueve grandes pasiones en Colombia, que está obligado en este semestre a tener mejores resultados para estar entre los mejores del torneo.



El entrenador de Venezuela, Rafael Dudamel, fue consultado por los directivos de América para afianzar las referencias sobre Aristeguieta y el DT entregó los mejores conceptos sobre el jugador, señalando que en estos momentos es el mejor atacante de la liga local.



Sin embargo, extraña que no haya sido llamado en el proceso del combinado que disputó la Eliminatoria Suramericana a Rusia 2018, ya que en su puesto estaban Salomón Rondón, Josef Martínez, Anthony Blondel, su compañero Ronaldo Chacón e incluso Edder Farías, ex Once Caldas.

La última información que se tiene es que el jugador ‘patriota’ está realizando los trámites concernientes a su desplazamiento a la capital del Valle para presentar los respectivos exámenes médicos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces