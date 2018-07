Envigado nunca decayó y logró un valioso empate 1-1 con Cali

Envigado y Deportivo Cali empataron 1-1 en la primera fecha de la Liga II-2018 este sábado por la noche, en el Polideportivo Sur de Envigado. La visita empezó ganando, pero en los minutos finales la cantera de héroes logró rescatar un punto valioso.

El partido empezó con un ritmo alto por parte de la visita, que presionó varias veces la salida del arquero Camilo Vargas. Con una defensa muy cerrada, el azucarero recurrió a la media distancia dos veces con Kevin Balanta.



Envigado tuvo más el balón que el rival, pero no lo supo manejar. Inquietó dos veces, la primera un cabezazo de Camilo Mancilla tras un centro de Duván Vergara y la segunda fue un tiro libre de Yeison Guzmán desde la izquierda que pasó cerca del arco.



La mejor ocasión para los naranjas llegó en el minuto 40 con un contragolpe de Vergara, que se sacó de encima a Balanta y a Matías Cabrera y, cuando dio el pase para Wilfrido de la Rosa, le pegó a Danny Rosero, el rebote le cayó a Guzmán, quien entregó un pase para Vergara, cerró Rosero y de rebote casi la mete en propia meta.



En la jugada siguiente, que se inició desde la banda izquierda, Andrés Felipe Roa tiró un centro para José Sand, quien la bajó con la pierna derecha y con la misma definió cruzado.



Para el complemento, Pelusso metió a Andrés Pérez por Kevin Balanta y el equipo lo sintió en los primeros minutos porque no pudo recuperar balones. Envigado salió a buscar el empate y en el minuto 51 casi lo consigue con un disparo de Gúzman de media distancia y por el que Camilo Vargas tuvo que esforzarse para despejar el balón.



Cali buscó salir de contragolpe y tuvo mucho éxito por la banda derecha con Juan Camilo Angulo, quien tiró tres centros peligrosos para los volantes y delanteros que se fueron cerca del arco de Santiago Londoño. Macnelly Torres entró en el minuto 71 por Nicolás Benedetti para darle más control de pelota de balón y menos verticalidad.



Sin embargo, faltando 11 minutos para el final, Carlos Rojas, quien acababa de ingresar al campo, apareció sin marca por el medio y cabeceó un centro de Iván Angulo. Cali empezó a sentir el desgaste y se desesperó en los minutos finales ante la embestida de los locales, pero logró sacar el punto como visitante.



Síntesis



Envigado 1-1 Deportivo Cali



Envigado: Santiago Londoño (6), Nelson Lemus (7), Luis Rodríguez (5), Camilo Mancilla (5), Nicolás Giraldo (6), Juan Alberto Mosquera (6), Diego Moreno (7), Neyder Moreno (4), Yeison Guzmán (5), Duvan Vergara (8), Wilfrido De la Rosa (6).

Cambios: Iván Angulo (6) por Moreno (69 ST), Eduardo Montenegro (5) por Yeison Guzmán (71 ST) y Carlos Rojas (7) por Mosquera (78 ST).

D.T.: Rubén Darío Bedoya.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (7), Juan Camilo Angulo, (6) Esequiel Palomeque (5), Danny Rosero (5), Darwin Andrade (6), Kevin Balanta (6), Matías Cabrera (7), Didier Delgado (7), Nicolás Benedetti (5), Andrés Felipe Roa (5), José Sand (6).

Cambios: Andrés Pérez (4) por Balanta (45 ST), Macnelly Torres (5) por Benedetti (71 ST) y Miguel Ángel Murillo (4) por Roa (86 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Goles: Sand (41 PT) y Rojas (79 ST)



Amonestados: Mancilla (42 PT), Sand (44 PT), Roa (44 PT), Rodríguez (68 ST) y Palomeque (77 ST)



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular.



Figura: Duván Vergara (8)



Estadio: Polideportivo Sur.



Asistencia: 1000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Bismark Santiago (8).



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: gomez_simon