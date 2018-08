La Equidad quiere seguir con su buen ritmo en la visita a Envigado

Envigado recibirá a La Equidad este lunes festivo en lo que será un nuevo partido de la quinta fecha de la Liga II-2018. El balón rodará en el Parque Estadio Sur a las 5:30 p.m.



Ambos equipos viven presentes diferentes. El conjunto antioqueño solo ha sumado dos puntos y sus jugadores jóvenes aún no le da soluciones al técnico Rubén Bedoya. Por parte del capitalino, 12 puntos y un puntaje perfecto lo hace acreedor de un buen inicio de campaña.



La cantera de oro del fútbol colombiano le seguirá apostando a sus juveniles, pero de alguna manera el entrenador deberá sacar el mejor provecho para no pasar más afugias en la Liga.



El conjunto asegurador quiere seguir en ese buen momento y, con la autocrítica de Luis Fernando Suárez el último fin de semana, el equipo verde de Bogotá no saldrá confiado para este encuentro.



Los partidos entre estos dos equipos siempre se han caracterizado por la oportunidad para ver la juventud del fútbol colombiano y tiene un historial de 10 victorias para La Equidad, siete para Envigado y ocho empates.