La eterna espera para ser campeón en la liga colombiana

Ser campeón en el fútbol colombiano no es fácil y es que en los 70 años que está cumpliendo la liga colombiana, solo 14 equipos han gritado campeón. EL profesionalismo llegó en 1848 y unos han esperado poco tiempo para alzar una copa. La siguiente lista tiene los equipos que se han demorado 30 años o más para ser campeón por primera vez o que han tardado 30 entre el primer título y el otro.

Once Caldas: 53 años



Deportes Caldas, como era conocido en ese momento, se coronó campeón en 1950 con la gran actuación del delantero argentino Julio Ávila que anotó 24 goles en 30 partidos del torneo. La Relojito Cuezzo, como fue conocido ese equipo logró 65 puntos. Era llamado así por la forma de juego que le dio el entrenador Alfredo Cuezzo.



Pasaron 53 años para volver a ser el mejor equipo de Colombia. Un equipo comandado en la dirección técnica por Luis Fernando Montoya y por un Arnulfo Valentierra que fue goleador del Torneo Apertura 2003 con 13 goles. A ese equipo también se lo recuerda por tener a un gran Samuel Vanegas, Jhon Viáfara, Rubén Darío Velásquez y Sergio Galván Rey.



Sergio Galván con Once Caldas. Foto: Archivo ETCE

Deportes Tolima: 48 años



Deportes Tolima tuvo que esperar varios años para lograr su primera estrella. Sufrió tres subcampeonatos (1957, 1981 y 1982). En 2003 y con Luis Augusto García en el banco, formó un equipo con grandes individualidades como Ricardo Ciciliano, Hernando Patiño, John Charria y el arquero Diego Gómez. En la final de ida ante el Deportivo Cali y en el Manuel Murillo Toro, los pijaos ganaron 2-0, pero en los azucareros ganaron 3-1 y forzaron un tiempo extra. Al no conseguir una diferencia en esa media hora, todo se definió desde el punto penal. Gómez atajó dos penales y desató el júbilo en Ibagué.



Los nuevos héroes tolimenses, que ganaron en penaltis la segunda estrella del pijao. Foto: EFE

Deportivo Independiente Medellín: 45 años



El poderoso salió campeón en 1957 con Efraín ‘Caimán’ Sánchez en el arco y con el delantero José Vicente Grecco. Fue subcampeón en 1961, 1966, 1993, y 2001. Tuvo que esperar hasta el 2002 para volver a gritar campeón ante el Deportivo Pasto. Reinaldo Rueda inició el torneo, pero los malos resultados lo sacaron y en su lugar llegó Víctor Luna que enderezó el camino.. En la ida disputada en Medellín, los paisas ganaron 2-0 y en la vuelta fue un empate 1-1.



América de Cali: 31 años



El primer título escarlata tardó bastante por varios motivos. Los económicos de 1950 y le costó mucho armar un buen equipo. Para 1960, se recuperó un poco y obtuvo dos subcampeonatos (1960 y 1969). En 1971, llegó la primera estrella con la dirección de Gabriel Ochoa Uribe.



Independiente Santa Fe: 37 años



Los cardenales fueron uno de los dominadores en el inicio del profesionalismo en 1948. Fue el primer ganador y tuvo una gran época en los sesentas y setentas. En 1975 fue el último y tuvo que esperar hasta el 2012 para ser otra vez campeón. Santa Fe clasificó segundo detrás del Tolima. En el cuadrangular donde cayeron los pijaos, Pasto sorprendió y llegó a la final. En el otro, Santa Fe ganó de manera cómoda. En el primer duelo en Pasto, igualaron 1-1 y en Bogotá, los felinos ganaron 1-0.



Santa Fe. Foto: CARLOS ORTEGA/CEET

Cúcuta Deportivo: 57 años



Los motilones fueron fundados en 1949, pero empezaron a participar en 1950. En 1964 tuvo su primer subcampeonato y para llegar a su único título, esperó 57 años. En 2005 ascendió a la máxima categoría y en el Torneo Finalización 2006 consiguió su primera estrella con un equipo muy recordado. Robinson Zapata, Walter Moreno, Macnelly Torres y Blas Pérez son unos de los grandes exponentes. En el banco estaba Jorge Luis Pinto. En la final enfrentó al Tolima y en la ida disputada en Cúcuta, los dirigidos por Pinto ganaron 1-0. En la vuelta igualaron 1-1.



Deportivo Pasto: 58 años



El Deportivo Pasto fue fundado como Oro Rojo y llegó a su único título en 2006. El equipo es recordado por tener al delantero paraguayo Carlo Villagra y a otros referentes como Carlos Barahona y Harnol Palacios. Pasto clasificó octavo y se metió a la final tras ganar el cuadrangular B. En la final se midió ante el Deportivo Cali y en la ida jugada en Cali, los pastusos ganaron 1-0 y en la vuelta igualaron 1-1.



Deportes Quindío: 62 años



Fundado en 1951, Quindío esperó poco para ser campeón, tras dos subcampeonatos en 1953 y 1954. En el 1956 se consagró campeón por única vez con 54 puntos y con Jaime Gutiérrez como figura y goleador. Desde esa estrella, han pasado 62 años hasta ahora y no ha vuelto a gritar campeón.



Unión Magdalena: 50 años



La situación del cuadro de Santa Marta es parecida a la del Deportes Quindío. Unión fue fundado en 1951 y consiguió su único título en 1968. Hasta ahora, han pasado 50 años sin que el cuadro de Magdalena haya gritado campeón otra vez.



Cúcuta en la Copa Libertadores. Foto: Archivo ETCE

Los que nunca han sido campeones

Real Cartagena: 47 años



Los de Cartagena no han ganado un título en sus 47 años de fundación. Sin embargo, llegó a la final del torneo de primera división en 2005 cuando perdió ante el Deportivo Cali. En el todos contra todos, Real entró como sexto y en el cuadrangular B sorprendió a todos al imponerse por encima de Independiente Medellín y Santa Fe. En la final de ida en Cartagena, Cali ganó 0-2 y en la vuelta, los verdes ganaron 1-0.



Deportivo Pereira: 69 años



Los de Pereira llegaron al profesionalismo en 1949 y nunca han sido campeones. Lo más cercano que estuvieron fue en 1952, 1962, 1966 y 1974 cuando fueron terceros.



Atlético Bucaramanga: 69 años



Los de Bucaramanga entraron a la liga profesional en 1949 y tuvo resultados muy irregulares. Su mejor resultado fue en la temporada 1996/1997 cuando fue subcampeón.



Aficionados de Pereira. Foto: Archivo Particular

La Equidad: 35 años



El equipo de Bogotá fue fundado en 1982 y en ese tiempo ha conseguido tres subcampeonatos en la liga. La primera fue en 2007-II (ante Atlético Nacional), 2010-I (Junior) y 2011-I (Atlético Nacional). De las tres, la más cercana fue la del 2011 cuando cayó desde los once pasos 3-2.



Cortuluá: 50 años



Los de Tuluá ingresaron al fútbol profesional en 1967 y ganaron el Torneo Apertura 2001, pero en ese entonces no se otorgaba título como ahora, si no que el torneo era anual. En la primera mitad del año, los 16 equipos se dividían en dos grupos de ocho (lo ganó Cortuluá) y luego se hacía un todos contra todos (dos cupos ya estaban reservados para los ganadores del Apertura y Clausura), donde pasaban ocho. En el segundo semestre, los ochos era divididos en dos grupos de cuatro equipos (grupo A impares y B pares) y los dos ganadores se enfrentaban en la final.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín