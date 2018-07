Fabián Sambueza es nuevo jugador del Junior de Barranquilla

El volante creativo argentino Fabián Sambueza acordó la noche del miércoles la rescisión del contrato que tenía hasta fin de año con el Deportivo Cali y pasará al Atlético Junior para encarar la Liga Águila II-2018.

Estaba claro que el técnico Gerardo Pelusso no iba a contar con el jugador este semestre, después de haberlo utilizado poco en el primer torneo, de hecho, los diálogos para el traspaso al cuadro ‘tiburón’ se habían iniciado durante la pretemporada de ambos equipos, pero aparentemente, se enfriaron por la disputa del Mundial Rusia 2018 y la exigencia económica del jugador.



Sin embargo, el negocio se reactivó y si pasa los exámenes médicos, Junior contará con el mediocampista gaucho, que llegó al Cali en 2016 proveniente del Temperley de su país. Desde ese momento fue importante en el equipo azucarero por su particular forma de meter balones al espacio libre, pero también para hacerse presente en el arco rival, con 23 tantos hasta el momento.



Álvaro Muñoz Castro, representante del jugador, afirmó en ese momento al programa El Corrillo de Mao que “Fabián es un profesional, un hombre que comprende que fue contratado por el Deportivo Cali, nunca como titular, simplemente a cumplir una labor en una forma contractual, donde nunca se especifica que va jugar de titular, fue el mejor extranjero hace un año y medio, cómo él dice, ‘a mí no se me ha olvidado jugar, sigo siendo el mismo, pero los estilos y los gustos son diferentes y hay que entenderlos, como tal es el responsable del profe Pelusso de poner a la persona que él quiere y dejar afuera quien quiera’. Pero él es un profesional, se enamoró de la ciudad, quiere mucho al club, pero no jugar siempre da una insatisfacción grande y un dolor que él no puede ocultar”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces