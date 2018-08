América vs. Nacional con fecha: Así se jugará la quinta jornada

Este jueves, la Dimayor definió las fechas de la quinta jornada de la Liga II-2018. Los duelos más llamativos se vivirán en Cali con América vs. Nacional y en Bogotá con el encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali.

Estos son los horarios de los partidos:



Sábado 18 de agosto



Alianza Petrolera vs Patriotas FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: RCN



Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



Domingo 19 de agosto



Independiente Medellin vs Rionegro

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Atlético Huila vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Jaguares FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Lunes 20 de agosto



Envigado FC vs La Equidad

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



Martes 21 de agosto



Deportivo Pasto vs Leones FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



*Con información de Dimayor