‘Vamos empleando la idea y somos más constantes que en el inicio‘: Aguilar

Felipe Aguilar es uno de los canteranos con mejor proyección en Atlético Nacional. Aunque al inicio de la Liga I-2018 cometió errores contra Millonarios y Patriotas, el exAlianza Petrolera mejoró su rendimiento y ha tenido mejores partidos en lo que lleva del torneo y Libertadores.

“Tuve una semana que pasó la jugada de Patriotas, cometo el penal contra Millonarios, el cuerpo técnico me respaldó en seguir compitiendo. Para el partido contra América, tuve una buena actuación. Poco a poco en los partidos, no solo yo, sino mis compañeros nos da el voto de confianza para seguir jugando”, señaló el zaguero quien dejó atrás esos momentos en la cancha y se concentra en lo que viene.



Sobre el partido y el buen presente del equipo, remarcó que “con el tiempo, con el trabajo y con los partidos vamos empleando la idea y somos más constantes que en el inicio del proceso”.



Finalmente se refirió a la jugada con Rodrigo Cabrera que derivó en el penal para que Nacional abriera el marcador contra Delfín, Aguilar comentó que “en el primer tiro de esquina tuve un encuentro con él, me pisa, me agarra y caemos al piso, luego le digo al árbitro que se fije en esos roses, luego él me pega un codazo y pita penal. Quise cuidar la amarilla y no subí más a los tiros de esquina”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín