Santa Fe enfrenta a un rival directo en su ascenso en la Liga: recibe a Huila

Independiente Santa Fe ha sumado 6 puntos en sus dos últimos partidos y va por 9 de 9 este sábado, cuando reciba al Atlético Huila, desde las 6 de la tarde en la novena jornada de la Liga I-2018. El cuadro opita es rival directo en su lucha por ascender puestos en la tabla, así que no puede ceder unidades en El Campín.

No le ha sido fácil mejorar al cardenal. Después de un mal inicio de semestre, se viene levantando con algunas falencias en su juego, pero con la mentalidad de ganar para corregir en medio de los triunfos y para recuperarse respecto a los rivales que le llevan ventaja.



“Siempre hay que mejorar, nosotros sabemos que tenemos que trabajar, necesitamos seguir sumando con esta seguidilla de partidos. El grupo va levantando y va ganado confianza, pues necesitamos llegar muy bien cuando tengamos competencia en Copa Libertadores”, aseguró Gregorio Pérez, entrenador albirrojo.



Justamente el Huila es un rival directo, pues llega con 11 unidades y Santa Fe tiene 9, así que el expreso deberá ganar para superarlo y, si se dan otros resultados, ingresar a los ocho mejores, la primera de las metas que tiene el cuadro bogotano.





Elvis Perlaza, novedad en Huila para visitar a Santa Fe



Con 18 jugadores y con la novedad de John Lozano en la lista de convocados, el equipo huilense se desplazó a Bogotá para enfrentar a Santa Fe en El Campín, en la fecha nueve de la Liga.



El onceno opita ha insistido esta semana en la tenencia de la pelota en la población de la zona de volantes para buscar desconectar a los hombres habilidosos que tiene el cuadro rojo en la parte delantera. Incluido el cuerpo técnico, todos los jugadores saben que frente al león no puede dar ventajas, pues si bien no tuvo un buen arranque del campeonato, poco a poco va mejorando su futbol y su ubicación en la tabla de posiciones.



“Todos sabemos y conocemos lo que es Santa Fe. Es uno de los equipos grandes de Colombia, dirigido por un gran técnico como el profesor (Gregorio) Pérez, pero nuestro equipo llega motivado por la campaña que se cumple hasta ahora y por la manera como estamos jugando al fútbol. Esperamos que sea un bonito partido, que podamos brindar espectáculo y que al final podamos sumar para mantenernos en el grupo de los ocho”, sostuvo el técnico Néstor Craviotto.



De la nómina que desplazó el cuadro opita a la capital colombiana no forma parte el volante vallecaucano Máyer Candelo, pero sí fue incluido el defensa central John Lozano, quien se recupera desde el campeonato anterior de la intervención de una de sus rodillas.



El lateral cartagenero Elvis Perlaza, después de pagar una fecha de suspensión, volverá este sábado a ser la salida constante sobre banda derecha, mientras el resto de la nómina sería la misma que igualó 0-0 con Leones en la fecha siete.



“Estoy muy contento de regresar y de poderle aportar al equipo, y más en un momento como éste, en donde andamos motivados por el fútbol que estamos mostrando. Conocemos muy bien a Santa Fe, sabemos que tiene muchas fortalezas en el futbol aéreo y en la velocidad de sus delanteros, pero vamos a buscar contrarrestarlas y tratar de aplicar todo el trabajo de la semana. Sé que va a ser un buen partido”, indicó Perlaza.



Alineaciones probables



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.



Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Diego Gómez, Michael Ordoñez, Ronaldo Tavera, Edward López; Jorge Ramos y Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.



Redacción Futbolred



José Diego Cardoza Sánchez

EL TIEMPO

Neiva