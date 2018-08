‘Empate para quien visita a Millonarios es un buen resultado’: Pelusso

El técnico Gerardo Pelusso y los jugadores del Deportivo Cali quedaron satisfechos con el empate 0-0 logrado este domingo en El Campín frente a Millonarios, admitiendo que el cuadro albiazul también trabajó bien para evitar que los tres puntos se fueran para la capital vallecaucana.

Sobre si el partido salió cómo lo planificó, el entrenador azucarero manifestó: “El resultado es bueno, un empate frente a Millonarios aquí para quien viene a visitarlo es un buen resultado, uno en lo que piensa es ganar, sueña los partidos y asimismo los planifica, no los vamos a pensar para empatar y menos en perder, no fue cómo lo pensábamos, pero quedo muy conforme del rendimiento, sobretodo en el primer tiempo, porque creo que se jugó de igual a igual, salimos a tratar de hacer nuestro juego y eliminar las fortalezas de Millonarios no es poca cosa, porque de mitad de cancha hacia arriba tiene jugadores determinantes, cualquiera de ellos”.



El timonel charrúa agregó que “lo del primer tiempo fue muy bueno, la única jugada de cierto riesgo fue una de Del Valle en fuera de lugar. El equipo trabajó bien en defensa y en ataque a lo mejor hubiéramos querido algo más, pero creo que allí fue mejor el primer tiempo, en el segundo ellos tuvieron más terreno y se nos vinieron encima, no contabilizo jugadas en el arco nuestro, algún peligro y nada más”.



De la situación médica del guardameta Camilo Vargas dijo: “Lo de Camilo es un problema muscular en un saque de arco de abajo, habrá que esperar unas horas para evaluarlo y ver qué gravedad tiene la lesión, está tocado y es un tema muscular”.



De la posibilidad de ubicar a Macnelly y Benedetti juntos en la creación: “Qué bueno que tengamos jugadores importantes que a lo mejor no están actuando de titulares, pero sí tenemos alternativas, lo que pasa es que no solo estábamos jugando este partido, sino que estábamos pensando en el del miércoles, en una decisión que no comparto para nada de la Conmebol, pone un partido y nosotros no somos magos, nos avisan el viernes al mediodía que tenemos que viajar a Quito para jugar el día miércoles, y después de enfrentar a este gran rival (Millonarios) tenemos que hacer maravillas para llegar a Cali y luego a Quito para jugar por Copa Suramericana, y nosotros tenemos muchos defectos, pero desorganizados no somos, y eso a mí no me gusta, me parece que está muy mal, quiero que los periodistas revisen si a los equipos brasileños les pusieron a cuatro días que tienen que jugar”.

Andrés Pérez y Gabriel Hauche. Foto: Nestor Gómez/CEET

¿El Cali se ha ido adaptando a su filosofía futbolística?: "Mi búsqueda no es que el plantel se adapte a mí, yo soy el que tengo que conducir y tratar de hacer lo mejor posible el funcionamiento con los jugadores, equipo y características que tenemos, con las ambiciones del equipo en el campeonato, hay una serie de cosas que son las que determinan el modelo de juego, no es mi idea y nada más; lo que sí está teniendo este grupo es que juegan en cualquier lado, a mí no me gustan los equipos que juegan solamente en condición de local, y sacan la cuenta de cuántos puntos hacemos de local, me gustan los equipos que ganen o pierdan, propongan en todos lados, y este Cali se está pareciendo mucho a ese objetivo nuestro, ganamos en la altura, es muy difícil ganar allí, nunca un equipo colombiano había ganado en La Paz, las dos salidas que habíamos tenido no habíamos perdido, hoy sacamos un punto frente a un gran conjunto, otro rival directo, eso es lo más importante de todo, lo demás son detalles, después ajustar algunas cosas, pero el equipo se está pareciendo a lo que nosotros queremos en ese sentido”.



Pelusso reconoció que la parte física anda bien: “Los últimos tres partidos que hemos jugado afuera han tenido la características que han sido en la altura, el equipo corre, no le tiene miedo a la altura, quiere decir que tiene un componente físico que funciona bien, pero hay otras cosas, un tema psicológico, un tema mental como equipo, no es un elemento solo, así que desde ese punto de vista estoy conforme con lo que venimos haciendo”.

El volante uruguayo Matías Cabrera señaló que: “fue un lindo partido, no hubo goles, generalmente la gente quiere ver goles, pero fue un encuentro de una guerra táctica total, enfrentamos un equipo muy intenso y muy competitivo. El tema de la altura hay que tenerlo en cuenta, y me parece que el empate fue justo. Tenemos que tratar de recuperar y pensar ya en la Copa Suramericana. Creamos también opciones. No es que nos vamos conformes con el punto, el trámite del partido llevó a esto, vinimos por los tres puntos, pero no se dio. Ellos al principio nos llevaron a terreno nuestro, pero luego nos paramos mejor, es un punto valioso”.



En tanto, el lateral izquierdo Darwin Andrade: “jugamos ante un excelente rival, que de local se hace muy fuerte, el planteamiento era sumar sí sí, empatar o ganar, sabíamos que en el segundo tiempo ellos iban a tener mucha movilidad, vienen partidos muy duros y tenemos que hacernos muy fuertes en casa, esto nos sirve como motivación para la Suramericana. Hoy Millonarios no nos dejó hacer el juego de nosotros.



Por su lado, el volante Didier Delgado afirmó que “nos llevamos un buen punto para Cali, ellos se cerraban muy bien quitándonos espacios, pero se corrió muy bien, se sumó, que era lo importante y aquí vamos en esta lucha poco a poco”.



Deportivo Cali viajará el próximo martes a Quito para el partido de ida de cuartos de final frente a la Liga Deportiva Universitaria al día siguiente.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces