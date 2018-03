'No fue mi partido ideal en ninguno de los dos tiempos': Gerardo Pelusso

Deportivo Cali continuó con su racha como local y derrotó en el Palmaseca por 2-1 a Once Caldas en la octava jornada de la Liga I-2018. Además, los azucareros se ubicaron en la quinta posición y sumaron 13 unidades.

Tras el encuentro disputado este miércoles en la noche, Gerardo Pelusso, técnico azucarero, dio sus impresiones del compromiso y se mostró conforme con ciertos aspectos del juego y de su equipo.



“Siempre tratamos en algunas situaciones de presionar en la zona tres del campo de juego, podemos recordar varias posibilidades en los que hemos realizado esa presión”, comenzó manifestando el técnico azucarero.



Además, Pelusso dijo, “el trámite del partido fue muy parejo, ellos lo pudieron empatar en una jugada que partió en fuera en lugar y también desperdiciamos un penal, que en ese momento hubiera acabado el compromiso”.



“Si me preguntan cuál es mi partido ideal, no fue en ninguno de los dos tiempos. Me gustó mucho la parte ofensiva en la primera parte, pero la parte defensiva de la segunda mitad”, dijo el charrúa sobre la actuación de su equipo.



La principal idea del juego del entrenador uruguayo, es la llegada por las bandas y el contragolpe, aspectos que le favorecieron, por momentos, frente a los de Manizales.



“Es importante llegar por las bandas, pero debemos culminar bien la jugada para lograr terminarlas en gol”, comentó el DT.



Además, “ganamos muy bien lo rebotes, tanto en defensa como en ataque y eso es importante en un partido de futbol”, manifestó sobre las formas para ganar el partido.



Finalmente, Pelusso habló sobre José Sand, jugador que ha anotado en los últimos encuentros del Deportivo Cali y marcó gol frente al blanco blanco.



“José Sand tiene una fatiga muscular, la sintió sobre el final del primer tiempo, tratamos de aguantarlo en la segunda mitad. Pero lo sacamos para cuidarlo y no arriesgarlo, porque tenemos compromisos cada tres días”, finalizó el entrenador azucarero.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol