‘Mis jugadores entran a ganar el partido, luego a disfrutar’: Pelusso

Deportivo Cali sigue demostrando que es el mejor local de la Liga I-2018 y lo ratificó este viernes en el triunfo 2-1 sobre Leones, en juego de la décima fecha. Sin embargo, para el técnico Gerardo Pelusso la victoria fue difícil y con una regular actuación en la primera parte del compromiso.

"El primer tiempo jugamos mal, nos superaron, no merecíamos en ese momento el empate, perdíamos muchos balones fáciles", aseguró el charrúa, en actitud autocrítica.



Pese a la irregularidad, Pelusso Boyrie explicó que “los altibajos en el rendimiento es algo que me preocupa, sin embargo desde agosto del año pasado el equipo no levantaba un partido y eso es un primer paso".



El estratega de los azucareros destacó que “Leones tiene buenos jugadores y un equipo en crecimiento”. Pero más allá de jugar bien o no, Pelusso destacó la mentalidad de sus dirigidos: "Mis jugadores entran a ganar el partido, luego a disfrutar".



"Lo que pretendo es un equipo que ataque mucho, que presione mucho y se defienda bien. En la formación del futbolista hay lugares que los preparan para ganar, otros para divertirse, yo creo que en lo primero", finalizó Pelusso.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @BernardiFutbol