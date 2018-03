'No sumar de visitante es algo con lo que no puede vivir un grande como Cali': Pelusso

Luego de la derrota por 2-0 de Deportivo Cali frente a La Equidad en Techo por la novena jornada de la Liga I-2018, Gerardo Pelusso no se vio conforme con el partido de los jugadores en Bogotá.



"Tanto como hacer una radiografía del partido no, lo primero que tengo que decir es que jugamos un muy mal partido acá en Bogotá”, comenzó manifestando el técnico.



Además, el uruguayo dijo, “en el primer tiempo cometimos errores garrafales que nos dejaron lejos en el marcador, para el segundo periodo tratamos de buscar convertir una anotación rápidamente, pero nunca la conseguimos. Yo soy el responsable de la actuación de hoy”.



Con relación a las ausencias de Abel Aguilar y José 'Pepe' Sand en la tarde de este domingo, el charrua manifestó, “eso sería una excusa muy barata, porque a ellos les faltó Francisco Najera y Fabián Vargas, que son jugadores de mucha jerarquía y calidad, y ellos lo supieron manejar”.



“Es claro que con errores tan grandes es difícil lograr sacar un resultado adelante, hasta el primer gol de ellos el partido era parejo, después de la anotación, La Equidad jugó con más tranquilidad y supo manejar el compromiso muy bien, pero nos cayó muy mal el segundo gol de ellos a pocos minutos de terminar la primera mitad”, expresó Pelusso sobre la actuación de su equipo.



El técnico uruguayo también habló sobre los malos resultados que viene teniendo el equipo azucarero en condición de visitante, a lo que manifestó, “este no es un tema solo de ahora, hace rato el Cali viene con estos inconvenientes, nosotros estamos trabajando para tratar de encontrarle la vuelta a este tema. Es una cosa con la que no puede vivir un equipo grande como el Cali“, concluyó.



