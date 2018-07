‘Si hay que mejorar algo es la finalización’: Gerardo Pelusso

Gerardo Pelusso, técnico del Deportivo Cali, valoró el trabajo de su sistema defensivo en la victoria 1-0 este sábado en el estadio de Palmaseca sobre el Atlético Huila, pero reconoció que en la parte ofensiva deberá trabajar más en la definición para concretar las opciones que produjo, e hizo cuenta de nueve llegadas ante el pórtico de Aldaír Quintana.

“Si algo tenemos que modificar del encuentro de hoy (sábado) es la finalización de las jugadas, las creamos, hubo buen manejo del balón, en la segunda mitad del primer tiempo fue lo que menos me gustó, y los goles hay que fabricarlos de forma colectiva. Creamos tres situaciones claras en la primera mitad y seis en la segunda, tal vez eso es lo que debemos mejorar, la concreción, después no puedo objetar nada, nos comportamos bien en el sistema defensivo, hubo un buen balance con nuestros volantes recuperadores y el triunfo fue demás justo”.



Sobre la presión de su equipo expresó: “La idea fue jugar en dirección al arco de ellos durante todo el partido, apostó por las bandas y creo que en el último tercio del campo no tuvimos precisión, por el resultado parece más ajustado de lo que fue el trámite, por el hecho de que el gol fue al final, pero tuvimos muchas situaciones para haberlo convertido antes”.



De la presencia de Macnelly Torres en el segundo tiempo dijo que “fue un cambio lógico, se está preparando, todavía no está al 100%, llegó dos meses en desventaja con sus compañeros, pero si hay algo que resaltar es que su ingreso fue importante por la calidad que tiene y que hoy no vamos a descubrir; lo mismo que Kevin Velasco, complicó por la derecha y fue fundamental para abrir el cerrojo de Huila, propició la jugada de Juan Camilo Angulo y el gol de Sand”.



Por su parte, José Sand, anotador del gol, el segundo en su cuenta personal en este torneo, afirmó: “nos encontramos un equipo durísimo, no le encontrábamos la vuelta, pusieron doble línea de cinco, pero por suerte vino el gol. Los recambios entraron muy bien, tenemos un equipo muy compacto y cualquiera que entre puede hacer las cosas muy bien”.



En tanto, el argentino Néstor Craviotto, técnico del Huila: “Terminamos jugando 5-4-1 y nos e el final nos hacen el gol de cabeza, en esas jugadas hay que marcar al jugador. Cuando el Cali nos presionó pasó por encima de nosotros, apenas tenemos cuatro jugadores de la nómina anterior y creo que el marcador es justo. Pudimos contragolpear mejor en el primer tiempo, ya que en el segundo tuvimos muy pocas ocasiones para poder convertir, nos falta mucho y hay que seguir trabajando”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces