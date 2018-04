'El equipo está mostrando avances en cada partido': Gerardo Pelusso

Luego de una muy buena actuación del Deportivo Cali en el partido que ganó 3-0 frente a Danubio, por Copa Suramericana, Gerardo Pelusso dio su apreciación de lo que fue la actuación de sus dirigidos.



"Se está logrando un equipo compacto en el que cada una de las individualidades brilla para y por el equipo", manifestó el entrenador.



Pero Pelusso no solo rescató este partido de Copa Suramericana, pues señaló el buen juego que han tenido sus dirigidos recientemente. "Acá hay un trabajo enfocado en que funcione el grupo, el plantel. El equipo está mostrando avances en cada partido y va encontrando nuevas variantes. Todavía no se ha ganado nada".



"El caso de Lucumí es un proceso natural, es un jugador que ha mejorado mucho y que tiene condiciones, y no es solo él hay varios que andan en muy buen nivel", expresó en específico sobre el defensa central, uno de los más jóvenes de la plantilla.



Una vez más, el entrenador uruguayo se refirió al estilo de juego que aplica en su equipo, que poco a poco le da más alegrías a la hinchada, que coreó tres goles en la noche de este martes.



“Cuando se habla de juego bonito es un tema de gustos, lo que sí observo es que mi equipo juegue bien, eso es medible. Yo me preocupo por lo práctico: defender y atacar bien".



Luego continúo: "Lo colectivo depende de lo individual, el caso de Delgado es muy especial porque está jugando en otra posición, está en un nivel fantástico como muchos de sus compañeros".



Finalmente, Gerardo dio un balance de lo que ha sido este inicio de año con Cali, pues está entre los mejores de la Liga y obtuvo un buen resultado en el primer partido de Copa Suramericana.



"Nosotros nos unimos en los momentos difíciles, tuvimos dos meses durísimos, cuando no podíamos ganar, ahí aprendimos la fortaleza de este grupo", complementó.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol.