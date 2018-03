Gerardo Pelusso y una lección de actitud con Sambueza y Roa

Dos de los jugadores del Deportivo Cali que en lo transcurrido de este semestre han perdido protagonismo en el Deportivo Cali son Andrés Roa y Fabián Sambueza. Los dos atacantes perdieron protagonismo desde que llegó Gerardo Pelusso y tampoco han demostrado estar en su mejor momento para ganarse un lugar.

Estos dos jugadores han sido criticados en diversas ocasiones por parte de la afición verde en diferentes oportunidades por supuesta falta de actitud. Pues ese podría ser uno de sus principales problemas para ganarse un puesto en el once titular. Sobre este tema hablaron ambos jugadores, pues ellos quieren volver a tener minutos en la escuadra verdiblanca.



El primero en hablar de lo que ha venido ocurriendo durante esta temporada fue el volante Andrés Felipe Roa, quien manifesto: "Lo que más me ha pedido el profe es el cambio de actitud y gracias a eso pude volver a ser convocado", además, también hablo sobre lo que debe seguir aportando al equipo y así ganarse un puesto para los siguientes compromisos: "Hay que seguir mejorando para poder encontrar el lugar y no seguir cayendo en lo mismo".



A su vez, el argentino Sambueza se refirió a esta situación y que no le ha permitido tener más minutos en el terreno de juego por parte del técnico uruguayo: "El profe me dio su punto de vista sobre qué debo mejorar para estar en el equipo", aunque también dijo, "Uno como jugador debe acostumbrarse a lo que pide el técnico y trabajar para mejorar".



Pelusso se ha caracterizado por tener equipos de transición rápida, con férreas defensas, y eso mismo es lo que ha buscado en el equipo verdiblanco este semestre, en ese sentido está buscando la mejor versión de sus volantes, quienes se han destacado por sus buenas habilidades con el balón, pero que, como lo han dicho ellos, deberán mejorar en actitud para poder aportar en las dos áreas cuando sean alineados.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol