'Tenemos que trabajar más fuerte para lo que viene': Germán Ezequiel Cano

En el partido donde mejor se sintió Germán Ezequel Cano no pudo celebrar como ya lo pudo hacer en aquella noche contra Atlético Huila, en la que cumplió su centenario de encuentros jugando para el Independiente Medellín. Los delanteros viven del gol y para el argentino no poder marcar le deja un sabor amargo, sumada a la segunda derrota encajada de manera consecutiva en la Liga I-2018. Perdió el DIM 1-2 con Junior.

“Nos costó caro esos dos errores que tuvimos, hicimos todo para darle vuelta al marcador, no se pudo y ahora tenemos que seguir trabajando para lo que viene”, expresó Cano quien lucho y trató de asociarse para ser peligroso en el área rival.



En cuanto al juego, el atacante destacó que “el equipo juega muy bien al fútbol, se hace sentir en cualquier cancha, hicimos todo para revertir los errores, no pudimos. Me quedo con el sacrificio que tuvimos y ahora tenemos que trabajar más fuerte para lo que viene”. Además, “tratamos de buscar el partido, no nos confundimos, queríamos conseguir el empate. No nos queda de otra que seguir mejorando”.



Sobre su labor como único punta, Cano aclaró que “no me sentí solo arriba, el equipo que montó el ‘profe’ (Rescalvo) era el mejor que tenía planteado. Nosotros estamos para hacer lo mejor posible, teníamos a Yairo (Moreno), Mauricio (Gómez) y a Andrés (Ricaurte), pensábamos tener más la pelota y cuando quisimos revertir el resultado, ellos se nos cerraron y fue muy difícil llegarles”.



Entre otras cosas, se observó un cambio en el planteamiento de Ismael Rescalvo para encarar este compromiso contra Junior. Para Germán, es más importante el juego que puedan aportar sobre los esquemas. “Nosotros estamos para demostrarle el juego en el campo, no fue nuestro mejor partido y me quedo con la actitud que mostramos”, señaló. “Ellos se cerraron muy bien atrás, nosotros quisimos romper esa línea de cuatro. No se pudo sino hacer un gol”, agregó.



Finalmente, el delantero declaró que ya superó todas las molestias físicas y que en adelante le podrá aportar más al equipo del pueblo. “Recién me pude sentir mejor, sin ningún tipo de lesión, debo seguir entrenando, mejorar día a día, comer bien y descansar, se nos viene un partido muy difícil contra Once Caldas”.



