‘Yo tengo mi parte de la responsabilidad’: Gregorio Pérez

Gregorio Pérez dejó de ser el técnico de Independiente Santa Fe este sábado, tras el empate 2-2 contra Once Caldas en Bogotá y, lejso de excusarse, reconoció que cometió errores que precipitaron su salida.

En declaraciones al programa ‘Carrusel Caracol’, el uruguayo explicó: “Si se suman estos malos resultados, con muchos altibajos… No sé si pasó por ahí la decisión del presidente (César Pastrana). Pero que yo tengo mi parte de la responsabilidad, es seguro que la tengo… En los 38 años que llevo en esto me ha pasado algo así alguna vez. Me hago responsable de la situación”.



“Ibamos a seguir hasta donde pudiéramos. Después del partido en Buenos Aires hablamos. Contra Junior hicimos un partido bueno, conseguimos el empate, allá me equivoqué en la forma de jugarlo y por suerte lo corregimos. Ayer (contra Once Caldas) se dio un resultado que nadie esperaba, sin desconocer que Once Caldas tiene un entrenador con mucho futuro”, añadió Pérez.



Dos razones de su salida, la no contratación de Seijas y la salida de Ómar Pérez, que han estado en el ambiente desde la noche del sábado, también fueron explicadas por el estratega: “En ningún momento me lo manifestaron, para nada. En algún momento el presiente me manifestó lo del futbolista Seijas y le dije que no, que quería a Macnelly. Pero por diversas razones no llegaron”.



Pérez le dijo a Caracol Radio que la decisión de su salida, por parte de Pastrana, es comprensible: “Puede estar disgustado, es entendible, es el dueño del equipo y mi respeto, porque él decide la situación. Pero puedo decir, más allá de los comentarios que se van a tejer, que se puede entender que parte de los resultados y de alguna cosa que no le haya gustado haya motivado la decisión del presidente. Pero hasta ayer, antes del partido, era una relación óptima, con mucho respeto y muy confiable, por muchas cosas que no voy a manifestar porque no interesa”.