'Tuvimos entrega y amor propio, pero en un momento el rival nos liquidó': Pérez

Independiente Santa Fe no levantó cabeza y fue derrotado en Bucaramanga por 1-0. Los albirrojos no tuvieron un buen juego, se les vio carentes de ideas futbolísticas y no crearon opciones de gol.

Por su parte, Gregorio Pérez, entrenador de Santa Fe, afirmó que el equipo tuvo entrega y buscó el partido, pero que la expulsión los dejó mal parados.



“Era partido que teníamos controlado, con un primer tiempo sin muchas incidencias. Al quedar con 10 hombres se abrieron los espacios. Más allá de la entrega y el amor propio que tuvimos para llegar, el rival en un momento nos liquidó”, comentó el uruguayo.



También, el entrenador cardenal se vio positivo para seguir corrigiendo lo que ha hecho mal el club en los últimos encuentros, que no ha venido muy bien en la Liga, pues llegó a su cuarta derrota en cinco partidos del torneo.



“No se veía el gol en ningún equipo, ni en el nuestro ni en el otro, esa es la realidad. Hay que aceptar esta derrota y no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir corrigiendo errores, que siempre hay. Pensábamos que podíamos sacar un buen resultado acá (Bucarmanga) y no se dio”, afirmó el DT.



Por otro lado, Pérez habló sobre los errores individuales que le costaron 4 de los últimos 6 puntos disputados, dos de ellos, en Copa Libertadores.



“Esto no se trata de crucificar a López y Tesillo, solo de seguir fortaleciendo a éste grupo. Debemos pensar ya en el próximo partido”, dijo.



Finalmente, el entrenador uruguayo intentó cambiar el rumbo del partido con variantes en sus jugadores y en su esquema de juego, pero Bucaramanga se cerró bien y, de hecho, casi marca el segundo gol en los últimos minutos del encuentro.



“Hicimos variantes para llegar a la igualdad. Llegamos, se tuvieron algunas situaciones pero fueron enredadas. El rival también tuvo opciones, no muchas pero las tuvo, lastimosamente llegó ese gol y eso definió el partido”, finalizó.