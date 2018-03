'Queremos encontrar explicación a la irregularidad': Gregorio Pérez

Independiente Santa Fe volvió a tener un buen juego y derrotó por la mínima diferencia a Medellín en El Campín por la undécima fecha de la Liga I-2018.

Gregorio Pérez, entrenador del conjunto capitalino, estuvo conforme con el juego de su equipo, sin embargo, dice que les faltó concentración en los últimos minutos de partido.



“Los últimos 15 minutos no fueron buenos, el rival nos llegó varias veces. Tuvimos para convertir y no lo pudimos hacer. En la segunda parte, el partido se hizo de ida y vuelta, buscábamos espacios para la contra. Con las variantes del rival nos complicó y (Leandro) Castellanos salvó dos pelotas importantes que nos facilitó quedarnos con los 3 puntos”, dijo el DT.



El entrenador uruguayo habló sobre lo difícil que fue el juego frente a Medellín y cómo lo complicó el ingreso de Andrés Ricaurte, jugador clave en la segunda mitad para el cuadro antioqueño.



“Por algo Medellín tiene el puntaje que tiene, nos complicó con el ingreso de (Leonardo) Castro y (Andrés) Ricaurte. Cuando recuperábamos el balón lo perdíamos muy rápido y eso provocó el ahogo de los últimos minutos”, dijo el charrúa.



Por otro lado, Pérez también mencionó la irregularidad por la que pasa el conjunto albirrojo, pues cuando tiene una buena presentación y gana un partido, pierde el siguiente con un mal juego.



“Queremos encontrar la explicación de la irregularidad, después del gran triunfo contra América tuvimos una derrota contundente contra Chicó y hoy hicimos un muy buen partido contra un muy buen rival como es Medellín, pero tenemos que tratar de mantener la regularidad para llegar a la lista clasificatoria”, comentó el entrenador.



Además, el DT elogió a su portero, Leandro Castellanos, quien salvó en varias ocasiones a Santa Fe del empate y, por sus actuaciones, se llevó la victoria del encuentro.



“Castellanos es un arquero de categoría, un arquero de Selección que está pasando por un gran momento, tanto él como el equipo tuvieron una gran entrega en los últimos 15 minutos que sufrimos tras no mantener el balón”, dijo Pérez.



Finalmente, el entrenador cardenal se vio positivo por el partido frente a Medellín y espera seguir mejorando en sus próximos encuentros, teniendo una regularidad para lo que queda del semestre.



“Necesitamos seguir en una línea ascendiente para subir a los primeros ocho. Aunque tuvimos una sorpresa contra el último de la tabla, nosotros también hemos dado sorpresas contra otros equipos”, finalizó el uruguayo.