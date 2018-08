'Me deja conforme el rendimiento del equipo': Guillermo Sanguinetti

Independiente Santa Fe no pudo marcar en el Jaraguay y el duelo terminó en un frío empate 0-0 contra Jaguares, que tampoco tuvo una buena actuación de local.



“Me dejó muy conforme lo del segundo tiempo, lo del primero no tanto. Seguimos manteniendo el arco en cero y eso es importante. Esta es una cancha difícil y el equipo mantuvo el cero, se crearon situaciones, aunque no se convirtieron. Me deja conforme el rendimiento del equipo, creo que va bien”, dijo Guillermo Sanguinetti en rueda de prensa.

El entrenador uruguayo resaltó el segundo tiempo de su equipo, pues en este logró llegar al arco de Wilder Mosquera y tuvo la oportunidad de crear algunos acercamientos.



“Fueron dos tiempos diferentes, en el primero el contrario nos manejó muy bien la pelota y en el segundo tiempo el equipo cambió su forma de jugar e hizo mejor las cosas con claras opciones de gol, pero, en definitiva, resultó un empate”, comentó.



Además, el entrenador ‘cardenal’ habló de la falta de gol de su equipo en condición de visitante, pues al menos en El Campín ya se dio un festín en la jornada anterior.



“Es una realidad que no hemos convertido goles de visitante, pero en el segundo tiempo se generaron las opciones para hacerlo. Con las variantes tratamos de llegar al gol, pero no se pudo”, finalizó Sanguinetti.