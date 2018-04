'Que alguien se haga responsable de la mala planificación': Henríquez

El equipo verdolaga continúa preparándose pensando en la seguidilla de partidos que deberá afrontar en la Liga y la Copa Libertadores. Alexis Henríquez, capitán de Nacional se refirió sobre la saturación de los partidos y en específico de la programación para el partido contra Junior el próximo miércoles, 24 horas después del partido frente a Bolívar.

“A nosotros nos critican, ya todos saben lo que pienso de quienes organizan los torneos en Colombia, a nosotros nos critican, a los cuerpos técnicos los critican, a la prensa los critican y a ellos que llevan muchos años haciendo lo mismo y nadie dice nada, que el torneo está bien diseñado, etcétera”, comentó.



Sobre el tema del calendario, Henríquez resaltó que “pienso que durante muchos años venimos hablando sobre el tema, hay que hacer un torneo mejor por el bien del espectáculo, no es justo que muchos televidentes están pagando una señal para ver a sus jugadores y por la organización toquen poner nóminas alternas o sub 20. Creo que debe haber un responsable para que cambie eso”.



Además, “en cualquier parte del Mundo no se puede jugar dos partidos en menos de 24 horas. Se dice que el mejor torneo es en Brasil y juegan largo, que en Europa están los mejores torneos y son largos, acá sacan pecho de tener la mejor liga de Suramérica en el 2016 y seguimos con lo mismo, es hora que haya un cambio o que alguien se haga responsable de esta mala planificación”.



Henríquez hace parte de la ACOLFUTPRO, la agremiación de jugadores colombianos que vigila por los derechos de los deportistas. “La agremiación está muy fuerte, a nosotros como jugadores nos queda muy difícil tomar alguna decisión, esto la toman los dirigentes, lo que tengo entendido es que llegaron a un acuerdo. No sé quien maneja el fútbol colombiano, si están para perjudicar a los equipos grandes, estamos muy equivocados. Si el fútbol de acá se conoce es por la participación de los equipos en torneos internacionales, hay que beneficiarlos para que hagan un buen papel. Es hora de cortar de raíz ese tema, en todo Suramérica se juegan torneos largos y acá se juegan cortos, por historia los equipos más fuertes en el continente son de Brasil y Argentina que juegan torneos largos”, remarcó.



El capitán se refirió a lo que habló el año pasado de las vacaciones y el calendario que se ha ido modificando sobre la marcha. “Nosotros no hablamos de temas de vacaciones, los jugadores firmamos un convenio que se acabara el campeonato el 9 de diciembre. Nacional no necesita pedir vacaciones, acá contamos con unos dirigentes que son conscientes que como mínimo tenemos tres semanas de descanso. Siempre la hemos tenido. Queremos que el fútbol colombiano mejore, nos parece que es una falta de respeto por el espectáculo, por la gente que paga. No es posible que un equipo juegue martes Copa y luego Liga el miércoles”.



Finalmente, ponderó la labor del grupo pensando en los compromisos que vienen. “Estamos muy positivos, vamos muy bien en el torneo y en la Copa, debemos seguir así, estamos trabajando para mantenernos en ese alto nivel”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín