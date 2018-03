América vs. Envigado cambia de horario por pedido del alcalde de Cali

Los últimos resultados en la Liga I-2018, la salida de Jorge ‘Polilla’ Da Silva y Carmelo Valencia, y la mala reacción de los hinchas mantiene en alerta máxima a las autoridades de Cali para el próximo juego, es por eso que Dimayor modificó el horario del duelo de América y Envigado, que inicialmente estaba programado para las 8:00 p.m.

Así lo confirmó la Dimayor por medio de un comunicado en el que señaló que “debido a una petición especial del alcalde de Cali, Maurice Armitage, para modificar el horario inicial del juego entre América y Envigado, en el estadio Pascual Guerrero, esto con el fin de preservar el orden público en la ciudad por los recientes problemas de seguridad que se han presentado con los hinchas del club escarlata”.



El cambio de horario en este duelo también generó cambio de horario en los partidos de Leones vs. Rionegro Águilas y Nacional vs. Huila, otros dos partidos de la jornada del miércoles. El único que no cambió fue el duelo entre La Equidad y Junior.



Así quedó la programación del miércoles 28 de marzo.



Leones FC vs Rionegro Águilas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Ditaires

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



La Equidad vs. Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Atlético Huila

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports