'No me gustó nada, el equipo tuvo una mala noche y fuimos superados': Gottardi

Millonarios jugó uno de sus peores partidos en la que va de la Liga y perdió 3-1 en su visita a Rionegro Águilas, por la séptima fecha.



Hugo Gottardi, quien sigue al mando del equipo tras la salida de Miguel Russo del país, habló sobre el pésimo juego del azul, que se vio superado por los antioqueños.

“Cuando se cometen errores tras errores, termina marcando gol el rival. Antes de que nos hicieran el gol de tiro libre, ya habían tenido ocho jugadas previas de ese tipo, lo que quiere decir que hicimos las cosas mal y por eso lo pagamos de esa manera. En el fútbol, al que se equivoca, le hacen goles”, dijo el entrenador.



Y es que para el argentino hay muy poco para rescatar de este encuentro, pero espera que sea algo pasajero y que puedan recomponer de cara al futuro.



“Como gustar no me gustó nada, más cuando se pierde cometiendo tantos errores. El equipo tuvo una mala noche, fuimos superados y no hay excusa”, señaló.



Para el duelo contra Rionegro, Millonarios tuvo la ausencia de dos líderes: Andrés Cadavid y Mackalister Silva, pero, para Gottardi, esto no debe ser excusa, pues todos deben rendir así no tengan mucha continuidad.



“El equipo tiene una dinámica, que cuando faltan dos jugadores, puede sentirse. No digo que lo que jugaron tengan menor categoría, pero los otros vienen de muchos partidos seguidos y estos vienen haciendo solo duelos de práctica”, comentó.



Ahora, Millonarios se prepara para su viaje a Argentina, donde se reencontrará con Miguel Russo para preparar el partido de Copa Libertadores, en el que enfrentará a Independiente.