Huila vs. Medellín, dos nóminas renovadas salen al ruedo en la Liga

Independiente Medellín comienza su camino en el torneo local en el Atanasio Girardot el martes a las 6:00 p.m, cuando recibe a un Atlético Huila diezmado por varias salidas. Los locales tienen varios cambios en la nómina y en el banquillo y buscarán dar un buen primer paso en este torneo.

El 'poderoso' para este semestre hizo varios cambios. Primero decidieron no continuar con Ismael Rescalvo como entrenador y contrataron al ecuatoriano Octavio Zambrano y sumaron siete refuerzos al plantel. En la defensa llegaron Elvis Perlaza (Atlético Huila) y Luis Luna (Delfín de Ecuador), en el mediocampo se reforzó con Larry Angulo (Patriotas), Déinner Quiñones (Jaguares) y el uruguayo Jonathan Barboza (Cerro de Uruguay). En la delantera llegaron Jean Carlos Blanco del fútbol búlgaro y Yorley Mena volvió tras su paso en el Deportes Pereira.



A la salida de Rescalvo, se le sumaron Santiago Echeverría, Gabriel Díaz, Elacio Córdoba (Huila), Daniel Restrepo (Pasto), Brayan Angulo, Daniel Cataño (Deportes Tolima) y Mauricio Gómez (Rionegro Águilas). Yairo Moreno fue vendido al León de México.



Huila logró la continuidad del entrenador Néstor Craviotto aunque varios equipos del torneo colombiano lo querían. Sin embargo, los 'opitas' sufrieron varias bajas en su plantel tras el buen resultado obtenido en el último torneo, en el que jugaron a las semifinales. Andrés Felipe Correa partió hacia Once Caldas, Perlaza al Medellín y Carlos Ramírez a Rionero Águilas. El volante Juan David Rodríguez se fue al Once Caldas y el delantero Jorge Luis Ramos se fue al Tolima.



Al cuadro 'opita' llegaron Daniel Duarte (Boyacá Chicó), Tomás Maya (Pasto), Elacio Córdoba (Medellín) y Lucas Trejo (Monagas de Venezuela), jugadores sin mucho recorrido, pero que buscarán darle una mano al aguerrido equipo que siempre planteó Craviotto.



Medellín y Huila han jugado 63 veces, con 33 victorias para los paisas, 14 para los de Neiva y han empatado 16 veces.



Alineaciones probables:



Medellín: David Gonzáles, Elvis Perlaza, Hernán Pertúz, Jesús Murillo, Elvis Mosquera, Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Luis Luna, Jonathan Barboza, Ever Valencia y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Huila: Geovanny Banguera; Elacio Córdoba, Eddie Segura, Jean Pestaña, Tomas Maya (Michael López); Ronaldo Tavera, Harlin Suarez; Diego Gómez, Michael Ordoñez, Edward López; Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.