Acosado por los malos resultados, Huila recibe al Once Caldas en Neiva

Atlético Huila espera sacarse un peso de encima y ganar este domingo su primer partido en la Liga II-2018, al recibir al Once Caldas en el estadio Plazas Alcid, de Neiva, en duelo de la 5ª jornada que inicia a las 6 de la tarde. Los opitas están acosados por los malos resultados, pero el técnico argentino Néstor Craviotto se ilusiona con una mejoría de su nómina, a pesar de las ausencias de Michael Ordoñez y Edward López. Una de las motivaciones del elenco huilense es el regreso del lateral derecho Elacio Córdoba, que viene de pagar fecha de suspensión, y el posible debut del volante -y lateral izquierdo- Carlos Riascos, que ha dejado grata impresión en los entrenamientos.

El volante Ronaldo Tavera sabe que para salir de este mal momento, llegó la hora de sumar tres puntos. “Esta semana hemos trabajado muy duro y concentrados, sabiendo que este partido es una bonita oportunidad para despegar y volver a la victoria. El equipo está tocado, porque los resultados no se nos han dado, y por eso solo pensamos en hacer respetar la casa y quedarnos con los tres puntos para mejorar en la tabla, porque no podemos seguir dando ventajas”, aseguró el volante girardoteño.



Sin López y Ordoñez en zona de volantes, y sin poder utilizar todavía al argentino Maximiliano Barreiro y al vallecaucano Camilo Andrés Rosero, el técnico argentino se las ingenia para estructurar los once titulares que parará frente a los albos, que marchan segundos en la Liga con 10 puntos, cumpliendo un destacado papel.



El cuadro opita podría contar este domingo también con el retorno del central Manuel Berrio, quien haría pareja de centrales con el pereirano Eddie Segura. Berrio ocuparía la posición del argentino Lucas Trejo, que hasta el momento deja muchas dudas.



Once Caldas no quiere perder el impulso en el arranque de la Liga

Once Caldas jugará en Neiva con la idea de mantener el invicto en el semestre y seguir rindiendo en la tabla de posiciones de la Liga, pues marchan terceros en el campeonato colombiano con 10 puntos. El cuadro caldense está satisfecho con la campaña de su equipo y sabe que Huila es un conjunto necesitado, al que espera darle una estocada de muerte, en procura de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.



Si bien los blancos disfrutan su buen momento, tienen los pies de la tierra, son sensatos de la labor a realizar en cada jornada, responsabilidad asumida por el líder del grupo, Hubert Bodhert, quien da seguridad, credibilidad y esperanza en su propuesta futbolística; el Caldas, de momento, supera las crisis del pasado y sueña con recuperar el protagonismo de antiguas campañas.



“En este segundo semestre yo veo un conjunto más fuerte, los resultados lo van diciendo de la misma manera. Tenemos herramientas y argumentos para pensar que podemos seguir adelante”, dijo Bodhert.



David Lemos se ha convertido en el goleador del Once con tres anotaciones que son su carta de presentación. “Es muy importante siempre que uno como delantero esté marcando, se encuentre cerca del gol y eso llena de confianza para seguir sumando con la institución, sin embargo, hay que seguir rectificando lo que se está haciendo”, manifestó Lemos.



Alineaciones probables

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elacio Córdoba, Manuel Berrio, Eddie Segura, Carlos Riascos; Harlin Suarez, Daniel Duarte, Ronaldo Tavera; Diego Gómez, Michael López y Juan Sebastián Herrera.

D.T.: Néstor Craviotto.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa, Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, David Lemos y Johan Carbonero.

D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva