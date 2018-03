'Nos marcan goles tontos que nos cuestan partidos': Ismael Rescalvo

Independiente Medellín cayó 1-0 frente a Santa Fe por la fecha 11 de la Liga I-2018. El poderoso no fue el equipo eficaz de otros momentos y terminó sometido por un cardenal que le bastó con una llegada desde el saque de banda para imponerse. Al final del partido, el técnico Ismael Rescalvo analizó el partido y proyectó lo que viene.

“En el global, el primer tiempo manejamos al rival controlando los espacios. El segundo tiempo, a pesar de la derrota, nos dejó satisfechos por la manera de jugar del equipo, más allá del gol infantil que nos marcaron. Debemos atacar esos detalles, por un lado o por otro nos marcan un gol tonto que nos cuesta levantar por los partidos. Cuando uno comete esa clase de errores, es normal que pierdas”, comentó Rescalvo en rueda de prensa.



Sobre la etapa complementaria en que llegó el gol cardenal, el técnico ibérico explicó que “en el segundo tiempo nos costó arrancar, tuvimos siete minutos muy malos, con errores impropios. El gol que nos marcaron fue una falta de inteligencia y de madurez increíble. Un saque de banda que todos se dan vuelta y nos marcan. Ese mal inicio nos costó el partido, luego el equipo controló el segundo tiempo, tuvimos cinco opciones de gol, pero la falta de pegada no nos permitió sacar un punto que lo merecíamos”.



En cuanto al cambio de Daniel Restrepo en lugar de Andrés Ricaurte, quien venía actuando como inicialista, Rescalvo aclaró que “buscamos un recambio para que nos diera una fuerza y recuperación más en la salida para los delanteros. Con (Andrés) Ricaurte conseguimos frescura para asociarnos, tanto Leo (Castro) como Ricaurte y (Daniel) Cataño tuvieron una gran participación, tuvimos tres mano a mano que debíamos haber marcado”.



Con el gol que marcó Santa Fe desde un saque de banda, el DT poderoso enfatizó que “el jugador sabe la regla, no podemos pecar de inocencia cuando el rival llega a la línea final. El equipo con el resultado adverso tuvo la opción para igualar el partido. La falta de contundencia y la actuación de (Leandro) Castellanos nos dejó sin nada”.



Además dijo, “mostramos una buena cara, pero los errores nos hizo pagarlo muy caro. Debemos tener madurez y evitar que nos puedan marcar con tanta facilidad”.



El ataque rojo, junto con el de Cali, han sido los más efectivos en el semestre. Con el partido frente a Santa Fe, serían dos en los que Medellín no pudo marcar. Ante ese hecho, Rescalvo destacó las opciones que crearon sus delanteros, pero lamentó que ninguna haya podido concretarse.



“El equipo tuvo ocasiones muy claras de gol, pero nos ha faltado esa resolución, no es normal que los delanteros que tenemos que son de gran nivel no hayan podido marcar. Fue el partido donde más ocasiones claras tuvimos, pero nos vamos sin nada”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín