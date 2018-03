'Ni éramos campeones ganando cuatro partidos, ni ahora no valemos nada por perder': Rescalvo

Segunda derrota consecutiva de Independiente Medellín en la Liga I-2018. El poderoso no fue efectivo como en otras tardes y terminó sucumbiendo contra un Junior, que aprovechó las dos opciones que generó en el primer tiempo para marcar los goles de la victoria.

Ante la postura discreta que dispuso el técnico para jugar de local y las quejas que sonaban en los distintos sectores del estadio, Rescalvo comentó que “miedoso es el que no lo intenta, quien en los momentos difíciles no saca la casta como la hicimos nosotros. Cuando estuvimos por debajo del marcador, valoro que el equipo quiso proponer y buscó llegar a la portería. Hubo un tiempo para cada equipo, los errores que cometimos en el primer tiempo, nos costaron el partido”.



Sobre la estructura en el mediocampo del Medellín, el técnico ibérico señaló que “en el primer tiempo buscamos equilibrar la fortaleza del rival, neutralizar su juego. Nos equivocamos en la manera de presionar, eso pasaba que llegábamos tarde a las ayudas, tuvieron una gran efectividad y se van con dos goles al descanso. En el segundo, tuvimos más el balón y los pudimos desgastar, pero no nos alcanzó”.



En cuanto a las sustituciones generados a partir de la etapa complementaria, Rescalvo explicó que “hicimos los cambios cuando lo consideramos oportunos, cuando ingresó (Juan Fernando) Caicedo le daba más volumen en el ataque, luego cuando entró Rodin (Quiñones) hubo más peso por las bandas, no solo por el gol, el partido que tuvo me pareció muy bueno”.



Uno de los jugadores que se mostró en una posición diferente fue Andrés Ricaurte. El exHuila no pudo brillar como en otros encuentros, por lo que es probable que no se sintiera cómodo jugando en la segunda línea de volantes. “Ricaurte es un jugador que maneja muy bien la pelota, sin importar en qué sector de la cancha juegue. En el caso de Mauricio (Gómez) y (Jhon Hernández) 'Goma' mostraron buena actitud pero deben dar más en el juego”, señaló el técnico poderoso.



Por sanción no estuvo Didier Moreno, algo que se notó en el desarrollo del juego. Sin embargo, Rescalvo respaldó a Daniel Restrepo pese a no tener la misma experiencia de Moreno. “En unos partidos a Didier (Moreno) lo criticaron mucho. Luego hoy (domingo) no jugó y dicen que faltó. Daniel jugó los dos primeros partidos y lo hizo muy bien. No es momento de observar las bajas, tenemos que contar con lo que tenemos”, remarcó.



Además, “ni éramos campeones ganando cuatro partidos seguidos, ni ahora no valemos nada por perder. Hay que seguir trabajando, cuando enfrentas rivales como estos no podemos cometer errores. El equipo tiene talento y jugadores con capacidad. Llegaron 11 jugadores, tenemos 23 y pienso que debemos tener paciencia mientras se organiza el equipo”, aclaró sobre el bajón futbolístico del equipo.



Finalmente, felicitó a Junior y valoró su precisión para definir en el momento justo. “Habíamos analizado al rival, sabíamos que por su realidad utilizaron su primer equipo. Hemos visto partidos que perdieron, pero que fueron superiores, hoy (domingo) tuvieron una gran efectividad, esto nos generó incomodidad y a partir del 0-2 fuimos más agresivos y mejoramos a la hora de presionar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín