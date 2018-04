‘Este punto valdrá si ganamos el próximo miércoles‘: Ismael Rescalvo

Con dos derrotas y un empate, Deportivo Independiente Medellín cerró una semana para olvidar. La tabla de posiciones en la Liga está tan apretada que cada punto cuenta para sellar una clasificación a los cuartos de final.

Frente a Alianza Petrolera, el poderoso tuvo la ventaja en el marcador, luego la perdió y terminó sufriendo para no perder frente a un equipo que navega en la parte baja del campeonato y con muy pocas opciones para clasificar. Toda esta situación prendió las alarmas en el rojo, que no puede ceder más terreno en la recta final de la fase todos contra todos.



En conferencia de prensa, el técnico Ismael Rescalvo asumió los errores que cometió su equipo y planteó algunas posibilidades de cómo poder enmendarlos de cara al compromiso del próximo miércoles, frente a Jaguares, en el Atanasio.



“Es importante hacer puntos, este punto valdrá si ganamos el próximo miércoles, estamos concentrados en hacerle un buen partido a Jaguares y puntuar en ese partido pendiente con América”, remarcó.



Sobre el encuentro contra los petroleros, el ibérico señaló que “generamos, tratamos de concretar opciones, el equipo intentó ganar, cuando no eres capaz de sentenciar los partidos en las ocasiones que tienes terminamos sufriendo, nos vamos con un punto más y ahora nos queda seguir trabajando".



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín