Jaguares vs. Santa Fe: los felinos quieren sacar las garras en la Liga

Jaguares de Córdoba recibirá este domingo a Independiente Santa Fe en el estadio Jaraguay, de Montería, desde las 8 de la noche en partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga II-2018. Ambos equipos están por fuera de los ocho mejores del campeonato, por lo que un triunfo los podría acomodar en la tabla de posiciones. En duelo de felinos, los dos necesitan sacar las garras y sumar tres puntos.

Continuidad cardenal: la base que gana no se toca, pero vueve López

Santa Fe parece haber despegado en este segundo semestre: en Liga (4-0 a Alianza Petrolera) y Copa Colombia (1-0 a Envigado) ganó dejando su arco en cero; además clasificó hace unas semanas a la siguiente fase de la Copa Suramericana, aunque todos esos logros los consiguió jugando en El Campín. Ahora, la tarea en el campeonato es sumar, ojalá los tres puntos, en condición de visitante para tratar de meterse a los ocho primeros de la tabla.



Tras la goleada al Alianza, en la jornada anterior, el entrenador Guillermo Sanguinetti no quiere tocar mucho su once inicialista, pues tiene la mentalidad que equipo que gana no se toca. Sin embargo, la única novedad que presentaría el cardenal sería el regreso de Javier López a la defensa, pues estuvo ausente por sanción y al pagar la fecha -fue expulsado contra América- volvería a ser uno de los dos centrales en la zaga.



“Seguimos reforzando conceptos, mejorando en cada línea y dándole confianza y ritmo a los jugadores. Por eso no queremos hacer muchas variantes, por lo menos por ahora, a no ser que se hagan por necesidad. Ahora viene un rival fuerte en su casa, y no podemos dar ventajas en la Liga, así que vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado”, aseguró el entrenador uruguayo.



Alineación probable

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Edwin Herrera; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo; Arley Rodríguez, Diego Guastavino, Luis Manuel Seijas; y Wilson Morelo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Árbitro: Luis Sánchez (Valle).



Estadio: Jaraguay, de Montería.



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.​