Jaguares aprovechó el calor de Montería y derrotó 2-0 a Boyacá Chicó

Jaguares sumó de a tres puntos en su casa tras derrotar por 2-0 a Boyacá Chicó en Montería, partido válido por la fecha 15 de la Liga I-2018. Además, el conjunto felino llegó a 21 puntos y se acerca a los ocho primeros del torneo.

El equipo local fue contundente y lo hizo saber desde los primeros minutos de juego, pues no dejaban que Chicó se hiciera con el balón y buscaba llegar con peligro al arco de José Escobar.



Al minuto 19, Sebastián Villota intentó con un remate de tiro libre que atajó y mandó al córner el guardameta del conjunto boyacénse. Jaguares, con su presión alta, llegaba con peligro frente a Chicó.



En el 21, tras ese córner, Eder Steer se levantó y marcó de cabeza para darle el primer gol a los locales en su encuentro. La pasividad de la defensa visitante dejó que el jugador nacido en Valledupar anotara el 1-0 para el local.



Con este mismo estilo de juego y con la presión alta, Jaguares seguía dejando sin aire Chicó, que no tenía una idea clara y fallaba en sus toques para generar jugadas ofensivas en el arco defendido por Wilder Mosquera.



Pablo Rojas, al minuto 32, recibió un pase filtrado de Villota y remató con gran fuerza en el arco norte del Jaraguay, que no pudo detener Escobar. 2-0 para los locales.



Sin llegadas para Chicó terminó la primera mitad, que solamente tuvo una opción al inicio del segundo tiempo por la vía aérea, pues Andrés Barón remató, pero Escobar respondió bien.



Los 45 minutos finales fueron más de posesión de balón y manejo para el local, que no hacía daño pero tampoco dejaba llegar a Boyacá Chicó a su arco.



Con remates de Pablo Rojas y Sebastián Villota, Jaguares se iba acercando de a poco, pero los balones salían desviados del pórtico custodiado por Mosquera.



Sin más, los felinos ganaron por 2-0 sobre los de ajedrezados. Jaguares visitará en la siguiente fecha a Medellín, mientras que Chicó recibe a Bucaramanga en Tunja.



Síntesis



Jaguares 2/Boyacá Chicó 0





Jaguares FC: Wilder Mosquera (6); Juan Pablo Zuluaga (6), Ramón Córdoba (6), Leonardo Escorcia (5), Edwin Ávila (5); Alexis Hinestroza (6), Juan Camilo Roa (6); Leiner Escalante (6), Sebastián Villota (6), Pablo Rojas (7); Eder Steer (6).

Cambios: Juan José Mezú (6) por Sebastián Villota (22 PT), Deinner Quiñones (6) por Leiner Escalante (45 PT), Elber Díaz (SC) por Eder Steer (40 ST)

D.T.: José Rodríguez



Boyacá Chicó: José Escobar (5); Jordy Monroy (6), Andrés Varón (5), Gerson Navarro (5), José Mosquera (5); Nelino Tapia (6), Daniel Duarte (5); Denis Mena (5), Felipe Acosta (6); Diego Valdés (6) y Misael Riascos (5).

Cambios: Michel Vázquez (5) por Andrés Varón (45 PT), Carlos Ruíz (5) por Misael Riascos (10 ST), Juan David Díaz (5) por Daniel Duarte (24 ST).

D.T.: John Jairo Gómez.



Goles: Eder Steer (21 PT) y Pablo Rojas (32 PT), para Jaguares.



Amonestados: Edwin Ávila (16 PT), en Jaguares. José Mosquera (22 PT), Denis Mena (25 ST) en Chicó.



Expulsados: no hubo.



Figura: Pablo Rojas (7)



Estadio: Jaraguay



Asistencia: 1.000 personas aproximadamente.



Partido: bueno



Árbitro: Alexander Ospina (6)