Jaguares recibe a Once Caldas en busca de debutar con pie derecho

Este domingo en el Estadio Jaraguay de Montería, a partir de las 5:00 de la tarde, Jaguares de Córdoba recibirá a Once Caldas para su primer encuentro de la Liga-II 2018.

En torno a las contrataciones del equipo cordobés, se cuenta con el arquero ibaguereño, de 30 años, proveniente de Boyacá Chicó, José Huber Escobar Giraldo. Así mismo, se contrató los servicios del volante caleño, de 26 años, Jhon Stiven Rivera Murillo, quien viene del Nublense, de la segunda división de Chile.



En la parte de avanzada se han traído al chocoano, de 25 años, Olmes Fernando García Flórez; al cartagenero, de 29 años, Jhony Moisés Cano Barrios; y al argentino, de 33 años, Juan Leandro Vogliotti, quien proviene de Monagas, de Venezuela.



Es de anotar que Olmes García, viene del equipo de segunda división de España, Real Oviedo, mientras que Jhony Cano proviene de Oriente Petrolero, de Bolivia.



Se fueron del club felino: el arquero Nélson Ramos, que jugará en Bucaramanga; Juan Balanta (volante, ahora en el Tauro de Panamá), el panameño Alexánder González (volante, sin equipo), Kevin Londoño (volante, al Caldas), Deinner Quiñones (volante o extremo, al Medellín), Juan Sebastián Villota (volante, al Pasto), Leiner Escalante (delantero, sin equipo), Sebastián Herrera (delantero, al Cortuluá) y Éder Steer (delantero, al Caldas).



Es de resaltar que será un duelo en el que se enfrentarán jugadores del Once Caldas, que recientemente actuaron en Jaguares, como el delantero Éder Steer y Kevin Londoño (en el semestre pasado) y en 2017 estuvieron Ray Vanegas y el técnico Hubert Bodhert. En el 2016 militó en el cuadro felino Bismar Córdoba, ahora con Caldas.



Once Caldas espera iniciar con pie derecho la Liga contra Jaguares



Once Caldas cumplió una aceptable campaña el semestre pasado, pese a no ser la más rimbombante logró salir del panorama gris de años anteriores y ahora quiere seguir en mejora, incluso, al técnico Hubert Bodhert, ya se le pide superar lo hecho hasta el momento.



Los caldenses renovaron su nómina, contexto que le exige un mayor trabajo al entrenador, quien perdió futbolistas importantes, sin embargo, llegaron otros a la plantilla y las excusas no serán parte de su proceso, pues espera ser protagonista de la Liga.



El primer reto contra Jaguares se convierte en una oportunidad única para el estratega, que quiere iniciar nuevamente con pie derecho el rentado, precisamente ante los cordobeses, a los que derrotó 2-0, el 3 de febrero de este año, en Manizales, cuando debutó en el banco cafetero.



“Yo visualizo un buen semestre para nosotros, si Dios permite y cuida la salud de nuestros jugadores, creo que tenemos un equipo para pelear, hacer algo importante y seguir creciendo con este Once Caldas”, dijo Bodhert.



Si bien se vaticina un buen futuro, la verdad es que los manizaleños adolecen de delanteros, situación comprendida, aunque no deja de preocupar a una institución apurada de triunfos, a causa de la necesidad inminente de alejarse cada vez más de la zona del descenso.



Steer, deportista de experiencia, en su pasado reciente vistió la camiseta de los ‘felinos’, quizás por ello se le pide comandar el frente de ataque, a razón de su conocimiento de la cancha del estadio Jaraguay.



“Es un partido muy intenso, sabemos que la alta temperatura de Montería no es la mejor, pero ya lo hemos dialogado, son cosas externas que hay que saber manejarlas, el conjunto siempre va a salir a atacar, a jugar, a hacer las cosas bien, a buscar un resultado positivo. Voy a tomarme confianza con mis compañeros que los goles van a llegar a su tiempo”, advirtió Steer.



Los ‘albos’ realizaron su última práctica en la mañana del sábado, después de la cual iniciaron su viaje hacia la capital de Córdoba.



Alineaciones probables



Jaguares: Wílder Mosquera; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Elvis González; Juan Camilo Roa, Alexis Hinestroza; John Stiven Murillo, Juan Mezú, Pablo Rojas, Darwin López.

D.T.: Willy Rodríguez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Juan Pablo Nieto y Johan Carbonero; Ricardo Steer

D.T.: Hubert Bodhert.







Por Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA