‘Quiero demostrar la madurez que adquirí en el exterior’: Javier Calle

Deportivo Independiente Medellín completó su plantilla de 25 jugadores con un viejo conocido del equipo del pueblo. Javier Calle regresó tras su paso por el New York City de Estados Unidos donde compartió vestuario con Frank Lampard, David Villa y Andrea Pirlo. Además de militar en el Torque FC donde sintió el rigor del ascenso uruguayo. Caras opuestas para este lateral de 26 años que busca en su tercer ciclo con el poderoso consolidarse y porque no, conseguir su segunda estrella en Colombia con el equipo que lo vio nacer profesionalmente.



Desde esta semana se unió al plantel y luciendo la camiseta número 20 heredada de Eduard Atuesta quien partió a Los Angeles F.C. de la MLS, Calle lucha por un lugar en la escuadra roja. “Estoy muy feliz de volver a casa, agradecido por esta nueva oportunidad que me brindan, ahora me queda dar lo mejor de mí para poder ser campeones en los torneos que disputemos”, expresó Calle.



En cuanto a lo que pretende el técnico Ismael Rescalvo con él, Javier declaró que “por ahora he hablado poco, él sabe que soy polifuncional, donde me necesite allí estaré para brindarme al máximo”.



Rememorando esas épocas en la MLS y el ascenso uruguayo, Calle destacó que “ayuda mucho salir, compartir experiencias nuevas con jugadores que lo han ganado todo en el fútbol. Eso te brinda mucha madurez para ser mejor profesional. En Estados Unidos son muy aguerridos, en Uruguay fue muy duro jugar en la B, son muy aguerridos. Lo que más aprendí es afrontar esta profesión con seriedad, esa fue la clave para que hayan ganado tantas cosas en el fútbol”.



Tras su regreso, Javier encontró “al equipo muy bien, tengo varios compañeros con los que estuve en la Selección Colombia, como Didier (Moreno) (Andrés) Marmolejo, en el equipo. Medellín tiene muy buenos jugadores y cuando me brinden la oportunidad debo aprovecharla bien sea como volante o lateral, por ahora llego como volante. Llego con buen ritmo, en estos meses estuve en Envigado que me habían dado permiso para entrenar”.



Finalmente, explicó las condiciones de su arribo al Medellín. “Llego a préstamo hasta diciembre con un porcentaje para el equipo. Hablé con Raúl (Giraldo) y luego con los profesores para darme esa oportunidad”. Además, dejó una promesa en el aire; ”Quiero demostrar la madurez que adquirí en el exterior y volver a ser campeón. El fútbol en Colombia cada vez mejora más, es por eso que muchos jugadores se van más rápido a Europa”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín