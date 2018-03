'Lo importante es que ganemos sin importar quien haga los goles': Duque

Jhon Duque es uno de los mejores jugadores en este 2018 de Millonarios y del fútbol colombiano. El volante bogotano fue uno de los pocos que tuvo buena actuación en el último partido del azul y marcó gol.



“Lo importante aquí es que el equipo gane sin importar quien haga los goles y por eso terminamos un poco tristes”, dijo Duque en su llegada a Bogotá.



Jhon Freddy ya cumplió su primer año con la camiseta de Millonarios y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Su entrega en el terreno de juego durante los 90 minutos se nota y cada intervención suya es ovacionada por el público capitalino.



Ahora, el volante tendrá que revalidar ese buen momento en la Copa Libertadores, pues este jueves visita a Independiente por la segunda fecha de la fase de grupos.



“No fue bueno para ninguno, no estuvimos concentrados, dejamos muchos espacios y al final nos costó”, expresó sobre las cosas que hicieron mal contra Rionegro y que no se pueden repetir frente a los argentinos.



Duque ya sabe lo que es marcar en Copa Libertadores, pues lo hizo en la pasada edición contra Atlético Paranaense. Si bien su función principal no es la de ser goleador, sus habilidades con el balón lo llevan a posición de gol y quiere más alegrías con Millonarios.