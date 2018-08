Almirón, DT de Nacional, acusa a Dimayor de favorecer a Millonarios

Nacional jugará el jueves por Copa Libertadores contra Atlético Tucumán y posteriormente deberá volver a viajar a Medellín para afrontar el clásico de la fecha 4, que será en el Atanasio contra Atlético Nacional.



Por esta situación, el entrenador del verde, Jorge Almirón, habló de un posible favorecimiento al equipo azul, pues para él no hay suficiente tiempo de descanso.

“Vemos que en la Dimayor hubo un cambio de presidente, pero no ha cambiado nada. Nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para nosotros y para la gente es muy importante. Entonces viajamos todo el viernes, descansamos el sábado y jugamos el domingo”, dijo el argentino.



Posteriormente dijo: “En un momento no se podía hacer porque la Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores y no había Policía. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías. Me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno, para que pueda Millonarios sacar ventaja de este partido”.



Así, el entrenador del ver mostró su inconformismo por la programación del partido, que se jugará el domingo a las 7:30 p.m. en Medellín.