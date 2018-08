‘Tuvimos muchas opciones, no sé que más se puede hacer’: Almirón

Atlético Nacional y Patriotas igualaron 0-0 en el Atanasio Girardot en la apertura de la tercera fecha de la Liga Águila 2018-II. A pesar de que los locales llegaron varias veces al arco contrario, no fueron capaz de vencer al golero de la visita.

En rueda de prensa, el director técnico Jorge Almirón comentó que su equipo no supo leer al rival en los primeros minutos. “Perdimos medio tiempo porque no leímos cómo estaban parados ellos. Desde la presión nos costó bastante porque quedábamos mal parados. Tardamos en darnos cuenta que los laterales del lado contrario estaban solos: tratábamos de llegar por un lado y estaban bien parados, pero cuando dábamos la vuelta llegaban los laterales nuestros solos”.

“Tuvimos muchísimas chances de gol, no sé que más se puede hacer. Tuvimos situaciones debajo del arco con un equipo que se defiende muy atrás es difícil. Faltó terminarlas, contra eso no puedo decir mucho. Me preocuparía si el equipo no llegara y no generara”, comentó sobre las ocasiones creadas y erradas por sus dirigidos.



Sobre el fastidio de los hinchas, Almirón compartió el mismo sentimiento: “Yo entiendo al hincha porque es un equipo grande y siempre tiene necesidad de ganar. A veces entra la ansiedad de que el equipo haga el gol cuanto antes. Va pasando el tiempo y entra la ansiedad en la gente y lo entiendo y jamás los voy a cuestionar porque fui hincha y exige cuando el equipo no la puede meter.



Para finalizar, no descartó cambiar la manera de jugar de su equipo para conseguir los goles que faltan y aseguró que ante Atlético Tucumán por la Copa Liberadores harán una buena presentación . “Los rivales son diferentes. Los locales están obligados a ganar. Además ellos (Atlético Tucumán) saben que está es una plaza fuerte y supongo que de local tienen que arriesgar un poco más. Espacios vamos a tener, vamos a tener varios días para armar el equipo y estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido en Tucumán porque el equipo genera”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín