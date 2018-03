‘Cada partido es muy cerrado y tiene mucha exigencia ‘: Jorge Almirón

Atlético Nacional regresó al triunfo tras dos empates en condición de visitante. Los verdolagas trabajaron un partido difícil contra un Atlético Huila que mostró un juego ordenado y sólido. Al final, Jorge Almirón destacó la labor de su grupo para mantenerse en la cima de la Liga, con el triunfo 1-0, y proyectó lo que se viene en las próximas semanas.

“Fue un partido muy duro, en el primer tiempo ellos estuvieron muy bien parados con un cinco defensas, cuatro volantes y un delantero. La manera de atacar nuestra no fue la adecuada, en el segundo tiempo Dayro Moreno fijó la marca con el central líbero, los defensas no salían a atacar con la misma facilidad, luego tuvimos la paciencia para poder llegarles. Luego hubo mucho desgaste, cansancio en algunos jugadores y sabía que al final ellos iban a tirar pelotas largas y emplear la pelota parada que ellos son muy fuertes. Nosotros logramos pararnos bien y generar varias situaciones para ampliar el marcador”, resaltó Almirón en conferencia de prensa.



Sobre lo que más le gustó de su equipo, señaló que “me gustó el segundo tiempo, entendí como debíamos atacar. En el primer tiempo fuimos inofensivos porque ellos se pararon bien, Dayro (Moreno) tuvo un gran segundo tiempo y la paciencia para romper las marcas. No hay ninguna queja de los rivales, ellos nos hacen mejor siempre”.



En cuanto a las debilidades que tuvo el verde paisa, Almirón sostuvo que “al no movernos bien, le facilitamos al rival que tenga espacios libres. En el segundo tiempo aprovechamos mejor los espacios, por suerte ganamos a un equipo que estuvo muy cerrado. Es normal que cuando un equipo esté en desventaja no retroceda”.



Nacional ha venido sufriendo los últimos partidos en los minutos finales, contra Envigado no supo cerrarlo y terminó consiguiendo un empate agridulce, ante este hecho el DT argentino explicó que “el fútbol tiene estas cosas, si pongo a Carlos Cuesta y nos hubieran empatado me criticaban porque me metí atrás, el partido se define en el minuto 90. Hay que defender hasta el final, hoy mantuvimos la punta y gozamos de un amplio invicto por Liga, cada partido es muy cerrado y tiene mucha exigencia. Se vienen partidos importantes que debemos darlo todo”.



Además, “tenemos variantes, todos están jugando bien, ellos entienden que no pueden jugar todos los partidos. Con la rotación el equipo está jugando bien, por la cantidad de compromisos que tenemos estamos mostrando un buen nivel”.



Finalmente, destacó el trabajo de dos hombres como Steven Lucumí y Helibelton Palacios, claves por la banda derecha. “(Steven) Lucumí está creciendo, hizo un trabajo muy bueno, él y Helibelton (Palacios) hicieron un buen trabajo en este partido. A pesar de ser ofensivo, Steven (Lucumí) hace muy bien sus relevos en la banda derecha”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín