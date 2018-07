‘El equipo se va a tranquilizar con este resultado’: Jorge Almirón

Atlético Nacional se repuso de la caída de la primera fecha y le ganó 0-2 como visitante a Independiente Santa Fe con anotaciones de Dayro Moreno y de Yerson Candelo. De esta manera, los verdes se acomodaron en la tabla de posiciones.



En rueda de prensa, el estratega Jorge Almirón se mostró feliz porque el triunfo fue una descarga anímica. “Estamos contentos por el resultado porque el equipo traía cierta ansiedad y la carga de la final pasada. Hoy (sábado) se hizo un gran esfuerzo. El equipo estuvo muy acelerado y a mi manera de ver, tal vez fue por la ansiedad y querer ganar. Necesitábamos ganar y eso era muy importante para nosotros”.



Almirón cree que este resultado hará que el plantel se tome confianza y empiece a mejorar en el juego. “El equipo se va a tranquilizar con este resultado y va a mostrar un mejor juego. La dinámica no es solo correr y hoy hicimos eso mucho tiempo. El esfuerzo valió la pena porque Nacional hace mucho no ganaba en Bogotá”.



“La Copa Libertadores es un torneo especial, todos se han reforzado con dólares, hay equipos muy fuertes y nosotros con nuestras armas vamos a dar pelea”, opinó sobre las chaces que tiene Nacional en la competencia internacional.



Para finalizar, desmintió los rumores que lo ubican como un posible candidato a dirigir la Selección de Argentina. “Yo tengo contrato con Nacional y nadie me llamó a mi. Me nombraron como alternativa, pero eso fue por la parte periodística. Argentina tiene entrenadores con mucho nivel y yo no lo tengo contemplado porque el día a día para mí es muy importante”, cerró el argentino.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín