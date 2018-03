'Necesitábamos empezar a sumar de a tres para tener algo de tranquilidad': Da Silva

El técnico uruguayo, Jorge ‘Polilla’ Da Silva, analizó y dio su apreciación luego de volver a la victoria por 2-1 con América de Cali, tras enfrentar a Bucaramanga en la novena fecha de la Liga I-2018

"Contento por la victoria, era el único resultado que nos servía por el momento en el que estábamos. Necesitábamos empezar a sumar de a tres para tener algo de tranquilidad", inició comentando el DT.



Además, también acotó, "en líneas generales el partido fue bueno para nosotros, excepto los últimos minutos después del gol, que lo sufrimos mucho".



Al equipo rojo en las últimas jornadas se le ha criticado por su falta de actitud dentro del terreno de juego, a lo que Da Silva, manifestó, "me dejó muy contento la actitud de los muchachos que fueron por el resultado, que era lo único que nos servía".



"La idea era tener gente para buscar asociaciones. Creo que Lizarazo a pesar de no tener ritmo de competencia lo hizo muy bien”, afirmó el uruguayo.



En los últimos momentos del partido, el conjunto rojo sufrió bastante por no concretar algunas opciones de gol que tuvo después de marcar el segundo gol, a lo que finalizó, "nos está faltando tranquilidad, estamos jugando muy ansiosos. Hay un compromiso muy grande con los futbolistas para revertir la situación y al momento de los goles fue un desahogo".



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali