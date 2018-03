‘Debemos aportarle al equipo en ataque y en defensa‘: Jorman Campuzano

Para Jorman Campuzano, la camiseta de Atlético Nacional le calzó perfecto, el volante cesarense es una de las figuras del equipo verdolaga y uno de los refuerzos que mejor se adaptó al juego que quiere Jorge Almirón.

Tras imponerse 1-0 sobre el Atlético Huila, Campuzano habló sobre el buen presente que vive el equipo donde la Liga y la Copa Libertadores la manejan a velocidad crucero, siendo líderes en ambos torneos.



“Contento por lograr tres puntos más, siempre cuando un equipo juega contra Nacional en el Atanasio se vienen a encerrar y va a ser más complicado”, expresó Jorman quien regresó a la titular, tras dos encuentros en donde salió desde el banco.



En cuanto a su posición como volante de marca y la función que está realizando para que el equipo no solo recupere sino cree jugadas ofensivas, el exPereira resaltó que “para eso estamos, debemos aportarle al equipo en ataque y en defensa, es muy importante en cualquiera de las dos”.



Además, sostuvo que en la cancha “me siento muy bien de cinco, aunque puedo jugar en varias posiciones”.



Sobre el rival que superaron y el reencuentro con Néstor Craviotto, un técnico que le brindó mucha confianza cuando ambos estaban en el Deportivo Pereira, se mostró contento por enfrentarlo y que Huila bajo el mando del argentino esté mostrando un buen juego.



“Da mucho gusto ver jugar a equipos como el Huila, ellos dan mucha pelea, tienen la pelota, saben atacar y se defienden bien. Tuvimos mucha paciencia para este tipo de partidos, conozco al profe (Néstor) Craviotto y me imaginaba un partido así”.



Además, “siempre lo he visto jugar, hace unos años tuve la oportunidad de conocer al profesor (Néstor) Craviotto, me dirigió en Pereira. Sabía que iba a parar bien a su equipo”, remarcó.



Finalmente, Jorman habló de la rotación que ha impuesto Jorge Almirón ante la seguidilla de encuentros que cuenta Nacional en los dos frentes que tiene este semestre, además de su acomplamiento en el sistema con hombres como Gonzalo Castellani y Macnelly Torres.



“La rotación es muy importante en estos momentos, además de la Liga, tenemos la Copa y necesitamos que todo el grupo esté muy bien físicamente para estos dos torneos. En el medio, ha sido un trabajo importante, me he acoplado muy bien a la experiencia que tienen y eso es muy bueno para lo que necesita el equipo”, concluyó.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín