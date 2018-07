América viajará este domingo a Estados Unidos para jugar con Nacional

Con una plantilla de 22 jugadores, América de Cali se desplazará este domingo a Estados Unidos para disputar dos partidos amistosos internacionales con Atlético Nacional: el martes 17 en el Estadio Red Bull Arena, de Nueva Jersey, y el viernes 20 de julio en el Estadio BBVA Compass, de Houston, ambos a las 8:00 p.m.

En estas dos ciudades se cuenta con un gran cantidad de simpatizantes de los dos conjuntos colombianos, por lo que los organizadores esperan asistencias masivas a los escenarios.



La delegación escarlata la conforman: Carlos Bejarano, Neto Volpi; Johathan Pérez, Hadier Borja, Diego Hérner, Danilo Arboleda, Ánderson Zapata, Pedro Franco, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimiled Rivas, Carlos Lizarazo, Jefferson Cuero, Juan Diego Nieva, Cristian Dájome, Brayan Angulo, Kevin Viveros, Yesus Cabrera; Félix Micolta, Jefferson Contreras, Joseph Cox y John Quiñónes Saya.



De la plantilla que ha venido trabajando en la pretemporada, no hacen parte del periplo por territorio estadounidense el volante Johnny Mosquera ni el atacante Cristian Martínez Borja.



“Estamos muy contentos con el equipo y lo que hemos visto de todos los jugadores en los partidos de pretemporada, creo que absorbieron los mensajes que queríamos y esperamos que tengamos un inicio fuerte de campeonato. No me gusta hablar del pasado, en este momento estamos satisfecho con lo que han entregado los jugadores”, afirmó el técnico portugués Pedro Felicio Santos.



El regreso del grupo será el sábado 21 de julio en la tarde, para preparar el debut en la Liga II-2018 el martes 24 (8:00 p.m.) frente a Leones, en el Pascual Guerrero.



De igual forma, se conoció que América tendrá su propia marca de vino tinto y el lanzamiento se hará en Nueva York el lunes 16 de julio a las 7:00 p.m.



