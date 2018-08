'Jarlan está diciendo mentiras y no acepta renegociar nada': Comesaña

En su llegada a Barranquilla, tras la derrota 2-1 de Junior contra Chicó, Julio Comesaña habló de la actual situación de Jarlan Barrera, pues en la costa se ha comentado que el jugador se declaró en rebeldía para no continuar en el club.



“Jarlan no pide nada, no está dispuesto a negociar la extensión de contrato, llega diciembre y se quiere ir, eso es lo que pide, no acepta renegociar nada. Si yo estoy diciendo que no me interesa negociar la renovación es porque me quiero ir en condición libre”, explicó el uruguayo.

El técnico también se refirió a las declaraciones del jugador hace unos días, en las que el volante señaló que no sabía por qué no había sido convocado para este partido.

“Está diciendo mentiras porque yo se lo expliqué a él clarito, bien clarito, además ya lo hemos hablado tres veces. El club tomó la decisión de no utilizar un jugador que no se va a quedar en el club, no estoy a favor ni en contra, yo solamente soy el entrenador. Yony González está en la misma situación. Si uno prioriza quedar en libertad, se atiene. El club esperando una intención de renovar no había tomado esa decisión”, dijo Comesaña.

Incluso, el entrenador fue directo frente a la postura del jugador de no decirle nada a él y dar declaraciones en otros lados.

“Si Jarlan Barrera dice algo que lo diga delante mío, no tengo velas en este entierro, pero no permito que diga cosas que no son. Uno debe saber priorizar las cosas, si uno prioriza un contrato o quedar libre, no puede reclamar otra cosa”, terminó.