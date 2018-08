'En Barranquilla nunca hay tranquilidad con el tema Junior': Comesaña

Atlético Junior ganó (2-1) este sábado en el último partido de la jornada, contra Medellín y sigue en la parte alta de la tabla de posiciones. El Metropolitano vivió un gran partido por ambos equipos.



Julio Avelino Comesaña habló en rueda de prensa y, aunque se refirió al partido, también hizo un reflexión sobre el presente del club.



“Estoy muy contento por lo que hizo Junior, el adversario hizo un buen partido, pero no vi opciones claras en el arco de Viera y, en cambio, nosotros sí tuvimos otras claras posibilidades que no pudimos concretar. Ganamos un partido que, en el análisis previo, las complicaciones eran muchas”, dijo el entrenador.

Sobre Medellín, el entrenador uruguayo explicó las buenas condiciones que lo hacían un rival difícil, pero al que se interpusieron muy bien.



“Aguantamos 90 minutos contra un equipo que en su estructura son mucho más potentes físicamente. Ellos tienen gente más alta y buenos cabeceadores y por todo eso era complicado el rival”, explicó.



Antes del gol de Sebastián Viera, Comesaña mostró su descontento porque el arquero fue a cobrar el tiro libre y esto fue lo que dijo por su reacción: “A mí no me cambia porque haya hecho un golazo, pero tengo mis razones para hacer lo que hice. Lo metió, pero que hubiera pasado si pega en la barrera y nos empatan el partido. Entonces, cuando un partido está al filo, sin mucha ventaja, me gusta correr riesgos razonablemente. No se trata de que yo me acomodo porque hizo el gol, yo afuera pienso en todo”.





La última semana, el equipo barranquillero estuvo rodeado por la polémica entre una disputa entre Jarlan y los directivos, más señalamientos de haber roto relación con Teófilo Gutiérrez.



“Tengo muchas razones para estar satisfecho porque Junior viene de una semana agria y desmotivante, recibiendo agravios permanentes por unas cosas que están tan claras como el agua y a veces pareciera que es mejor esconder las cosas y no hablar con la verdad, el ataque fue como si estuviéramos en la guerra de Corea. Llegamos en circunstancias complicadas al partido y lo sacamos adelante”, comentó.



Finalmente cerró con una reflexión de lo que significa estar en Junior: “En Barranquilla nunca hay tranquilidad. Mañana habrá que ver que lío se arma porque es necesario. Ya no hay Mundial ni Centroamericanos y todo el mundo empieza a hablar de Junior. Hay que esperar cuál es el escándalo, si es que no quería que partiera Viera, o que alinee a Teófilo o que Jarlan no se tiene que ir nunca. Esas son las cosas que desestabilizan al club y lo vuelven inestable. Yo puedo hablar de eso porque llevo media vida en Junior y así lo queremos”.