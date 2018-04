'No me desagradó lo que vi en estos días', dijo Comesaña en su 'debut'

Julio Comesaña dirigió su ‘primer partido’ en su octava vez como entrenador de Junior, sin embargo su experiencia fue insuficiente y el conjunto rojiblanco perdió 1-0 contra Patriotas en la fecha 15 de la Liga I-2018.



“Casi todo el tiempo tuvimos el control, la iniciativa. Recién en algunas contras hubo dificultades. Y la verdad es que recibimos un gol que nadie esperaba en ese momento, porque Patriotas no llegaba. Pero ese es el fútbol”, dijo el uruguayo sobre el encuentro.



Y es que contra los lanceros, Comesaña le apostó a un equipo sin sus figuras, a quienes guardó para la visita a Alianza Lima, por Copa Libertadores.



“Hablo de este partido, no estuvieron Teófilo (Gutiérrez), (Yimmy) Chará, (Luis) Ruiz y (Luis) Díaz, todos titulares del equipo. Entonces, (Jonatan) Álvez, por lo que hablé con él, está acostumbrado a jugar solo arriba. Yony (González) juega por las bandas y estábamos un poco improvisados ahí porque muchos se quedaron en Barranquilla”, explicó.



Sin embargo, a Julio Avelino le preocupa el rendimiento de sus dirigidos. Aunque anda bien en la tabla de posiciones de la Liga, no puede perder terreno en Copa Libertadores.



“Tenemos muchos jugadores lesionados, tengo confianza en el equipo. No tengo muy claro en qué condición deportiva y futbolística están. Quiero que juguemos a un ritmo con intensidad y continuidad, como se vio en pasajes del partido. De no hacerlo somos un rival predecible y ese no es el juego de nosotros. No me desagradó lo que vi en estos días. Lo que me preocupa es la condición de los jugadores, lo demás lo vamos a arreglar”, señaló.



Ahora, Comesaña tendrá que recomponer de cara al juego de Libertadores, al que señaló llevará algunos de los jugadores que actuaron contra Patriotas.