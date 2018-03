Junior le pasó por encima a Millonarios y lo derrotó 2-0 en el Metropolitano

Junior fue muy superior a Millonarios este domingo y le ganó 2-0 en el estadio Metropolitano, por la fecha 9 de la Liga. El conjunto rojiblanco tuvo un primer tiempo excepcional, mientras que el azul tuvo un muy bajo rendimiento.

Los rojiblancos salieron en la búsqueda de un gol que los pusiera en ventaja en los primeros minutos del encuentro. Con ataques por la bandas liderados por Yimmy Chará, por derecha, y Luis Díaz, por izquierda, pusieron en aprietos a la defensa azul.



Aunque la primera aproximación llegó de un tiro libre de Marlón Piedrahita, pero bien se estiró wuilker Fariñez para proteger su arco. Esa sería la primera de muchas intervenciones que tendría el arquero venezolano.



A los 17 minutos, un balón largo dejó a Yimmy Chará frente al arquero y Felipe Banguero en su intento de detener al atacante de Junior, lo tocó en el con hombro y Luis Sánchez decretó penalti. Luis Carlos Ruíz se adueñó del cobro y marcó el 1-0 en el Metropolitano.



La respuesta de Millonarios llegó a punta de voluntad. Santiago Montoya le dio un pase a Roberto Ovelar, pero el paraguayo erró en el remate y aunque Henry Rojas impactó en el rebote, bien atajó Sebastián Viera.



El gol no fue suficiente para en Junior que siguió atacando y a los 26 encontró el segundo tanto. Un centro desde la izquierda de Piedrahita llegó hasta el centro del área y aunque Chará intentó darle de taco, el balón terminó pegando en la rodilla de Anier Figueroa y colándose al fondo de la red. 2-0 y parecía que Junior iba a golear en el ‘Metro’.



El impulso de los tiburones no paró y esta vez fue Ruiz quien logró sobrepasar a Fariñez en el mano a mano, pero el delantero barranquillero remató mal y el balón se estrelló en la parte externa de la red.



Millonarios no encontró reacción en ninguno de sus jugadores. Montoya fue errático en los pases, César Carrillo y Henry Rojas no colaboraron en ataque ni en defensa y Matías de los Santos corría por todos lados buscando solucionar los errores de sus compañeros. Junior le pasó por encima a Millonarios.



Pero en el azul siempre hay un salvador: Fariñez. Antes de que se acabara el primer tiempo. el arquero venezolano rozó un balón con su mano que terminó pegando en el horizontal y atajó un mano a mano con Chará. El descanso llegó y la frustración para el azul era notable.



Desde el inicio de la parte complementaria se notó que el conjunto rojiblanco bajó el ritmo tras el buen resultado que estaba consiguiendo. Además, Millonarios reacomodó a Carrillo y en lugar de Rojas ingresó Nicolás Murcia para colaborar en defensa. Así logró disminuir el poder ofensivo de Chará, Díaz y Teófilo Gutiérrez.



Con el pasar de los minutos el azul tomó el esférico, pero nunca logró inquietar el arco de Viera, que salió con el uniforme limpió del estadio Metropolitano.



Aunque Wuilker volvió a tener una salvada monumental en el segundo tiempo, cuando achicó con rapidez a Ruiz y le quitó la oportunidad de marcar un nuevo gol ante su hinchada.



Junior volvió a ganar en la Liga, en su estadio, y a Millonarios. Mientras que el azul encaja un mal inicio de temporada y cada vez son más las falencias que muestra en el campo.