Junior se paseó en el Romelio: venció 3-0 a un inoperante Huila

Atlético Junior consiguió este domingo un triunfo 3-0 sobre un inoperante Atlético Huila, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en compromiso que cerró la cuarta jornada de la Liga II-2018. El marcador se quedó corto si se tiene en cuenta el dominio del tiburón, sus opciones de gol creadas y lo poco que mostró el conjunto visitante. Luis Díaz fue la figura del partido, pues marcó dos de los tres goles junioristas.

El equipo barranquillero tuvo una muestra de buen fútbol ante su gente, aprovechándose de que el Huila todavía no encuentra orden y su técnico, Néstor Craviotto, no ha podido armar un equipo sólido con el renovado plantel que tiene para este semestre. Y aunque Junior era más, su primer gol nació de una jugada de ataque huilense: tras un tiro de esquina, el rebote lo capturó Luis Díaz; el guajiro emprendió una carrera a pura velocidad en la que pasó a varios jugadores rivales y definió por encima del arquero Geovanni Banguera, a los 23 minutos de juego.



Junior no paró y aprovechó que Huila estaba adormilado. El balón le quedó en el área de nuevo a Luis Díaz, quien se volteó y definió de pierna derecha para el 2-0, en 27 de juego. Y para liquidar el compromiso, Gabriel Fuentes puso el 3-0 definitivo a los 39 minutos.



Teófilo Gutiérrez se quiso sumar a la fiesta. El delantero fue quien más lo intentó, tanto en la primera como en la segunda parte, pero no contó con suerte a la hora de la puntada final. Incluso ‘Teo’ quiso fabricar un penalti, pero el árbitro David Rodríguez no lo pitó y tampoco amonestó al jugador por querer engañarlo.



Más allá de que no hubo más goles, en la parte complementaria los dirigidos por Julio Comesaña disfrutaron de la tenencia del balón, de administrarlo con sociedades rápidas y que filtraron, cada vez que quisieron, la débil muralla opita.



Síntesis

Atlético Junior 3-0 Atlético Huila



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Deivy Balanta (6), Rafael Pérez (6), Gabriel Puentes (6); Víctor Cantillo (6), Leonardo Pico (6), James Sánchez (6); Jarlan Barrera (7), Luis Díaz (8); y Teófilo Gutiérrez (6).

Cambios: Fabián Sambueza por James Sánchez (30 ST), Iván Rivas por Jarlan Barrera (30 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Huila: Geovanni Banguera (5); Daniel Moreno (4), Eddie Segura (5), Lucas Trejo (5), Michael López (4); Harlin Suárez (5), Daniel Duarte (5), Kevin Agudelo (4); Ronaldo Tavera (4), Diego Gómez (4); y Juan Sebastián Herrera (4).

Cambios: Tomás Maya (5) por Kevin Agudelo (33 PT), Alejandro Mosquera por Juan Sebastián Herrera (32 ST), Manuel Berrío por Diego Gómez (37 ST).

D.T.: Néstor Craviotto.



Goles: Luis Díaz (23 PT y 27 PT), Gabriel Fuentes (39 PT), para Junior.



Amonestados: Leonardo Pico (9 PT), en Junior. Michael López (25 PT), Daniel Duarte (26 PT), Eddie Segura (18 ST), en Huila.



Expulsados: no hubo.



Figura: Luis Díaz (8).



Estadio: Romelio Martínez.



Asistencia: 6.318 espectadores.



Árbitro: David Rodríguez (6).