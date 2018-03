Junior volvió a mandar en el Metropolitano: venció 3-0 a Once Caldas

Atlético Junior le ganó este sábado el duelo al Once Caldas, superándolo por 3-0 en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Así, el tiburón llegó a 19 puntos y es tercero en la Liga I-2018. El cuadro de curramba se reivindicó con su afición, pues a mitad de semana perdió de local con Envigado.

Pero la historia en esta décima fecha fue diferente a la jornada anterior. Esta vez el Junior volvió a ser ese equipo arrollador desde los primeros minutos. Fue así como a los 20 de juego, Luis Díaz aprovechó una jugada previa, en la que Teófilo Gutiérrez estaba en fuera de lugar pero no alcanzó a tocar el balón, y definió para el 1-0.



A pesar de que el marcador no se movió más en la primera parte, Junior mereció ampliar su ventaja, pues fue claramente superior al Once y solo José Fernando Cuadrado, así como la puntería juniorista, evitó un marcador más largo.



Para la segunda parte, Junior madrugó: Luis Díaz se avivó ante la dormida de la defensa y el arquero albo y metió su segundo gol y puso el 2-0. Y lo hizo a tiempo el tiburón, pues Once Caldas mejoró en los minutos siguientes.



A los 14 de la complementaria, un buen pase de Jarlan Barrera para Teófilo Gutiérrez, quien le pegó sin dejarla caer, significó el 3-0 que selló el triunfo para los dirigidos por Alexis Mendoza.



Junior se quedó con diez hombres a los 30 minutos, por la expulsión de Jorge Arias, pero Once no pudo descontar y se fue goleador de Barranquilla.



Síntesis



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (7), Jorge Arias, Germán Gutiérrez (6); Leonardo Pico (6), Sebastián Hernández (7), Jarlan Barrera (8), Luis Díaz (9); Teófilo Gutiérrez (7) y Jonathan Álvez (6).

Cambios: Matías Mier por Luis Díaz (27 ST), Yony González por Jarlan Barrera (30 ST), Jonathan Ávila por Teófilo Gutiérrez (31 ST).

D.T.: Alexis Mendoza.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); Yonni Hinestroza (4), Geisson Perea (5), Diego Peralta (5), David Gómez (6); Mauricio Restrepo (5), Luis Sierra (5); César Amaya (5), Yesus Cabrera (5), Ray Vanegas (5); Edder Farías (4).

Cambios: Luis Sinisterra (5) por Luis Sierra (1 ST), Daniel Rojano por Edder Farías (14 ST) y Uvaldo Luna por Ray Vanegas (23 ST).

D.T.: Huberth Bodhert.



Goles: Luis Díaz (20 PT y 2 ST), Teófilo Gutiérrez (14 ST), para Junior.



Amonestados: Rafael Pérez (27 ST), Jorge Arias (28 ST y 30 ST), Marlon Piedrahita (35 ST), en Junior. José Fernando Cuadrado (17 PT), Geisson Perea (24 PT), Luis Sierra (42 PT), Ray Vanegas (19 ST), Diego Peralta (32 ST), César Amaya (45+1 ST), en Once Caldas.



Expulsados: Jorge Arias (30 ST), en Junior.



Partido: bueno



Figura: Luis Díaz (9).



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 13.309 espectadores.



Árbitro: Wilmar Roldán (6).