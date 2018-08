Junior volvió al 'Metro' con partidazo y victoria 2-1 sobre Medellín

Atlético Junior volvió este sábado al Metropolitano y le ganó 2-1 a Independiente Medellín en partido con muchas opciones de gol para ambos equipos. Luis Díaz y Jarlan Barrera tuvieron una buena actuación, pero Sebastián Viera se llevó los vitores con su gol de tiro libre.

Los ‘tiburones’ iniciaron el juego con muchas ganas y con la dupla Jarlan Barrera-Teófilo Gutiérrez como inicialistas. Ambos jugadores estuvieron en el ojo del huracán en la última semana, pero entraron al campo con mucho ímpetu.



La combinación de estos dos jugadores generó el primer acercamiento. Un gran pase del ‘10’ dejó a ‘Teo’ mano a mano, pero bien achicó David González para clausurar su pórtico.



Con el pasar de los minutos el medio campo de Junior se hacía dueño del esférico y Germán Cano estaba al acechó para atacar los espacios que dejaba la defensa de Junior. Fue así como el delantero argentino tuvo un par de opciones, pero no inquietó a Sebastián Viera.



Fue al 28 que una vez más un gran pase de Barrera dejó a Luis Díaz de frente al arco del DIM y mandó el balón al fondo de la red tras dejar a González en el camino. 1-0 y un nuevo gol para el guajiro que está conectado con el gol.



El gol paró un poco la buena intención del conjunto barranquillero y Medellín también tuvo el esférico, pero no creó peligro en el pórtico del guardameta uruguayo. El descanso llegó y la victoria para el local era justa por su buen juego.



Sin embargo, Octavio Zambrano movió sus fichas para el segundo tiempo y aprovechó la movilidad y velocidad de Leonardo Castro en el frente de ataque. Así, el delantero tuvo dos opciones claras en las primeras de cambio, pero una pegó en el palo y la otra salió desviada.



El encuentro se volvió de calidad en las dos áreas, pero ningún jugador lograba embocarla en el pórtico. Fue hasta el minuto 27 que, tras una falta contra Jarlan, el arquero Viera subió en contra de la voluntad de Julio Comesaña para cobrar el tiro libre y la puso en el fondo de la red con una gran definición debajo de la barrera. 2-0 y redención para el ‘Ángel’ tras el mal momento el fin de semana anterior.



Pero Medellín se mandó con todo su arsenal al arco rival y cuatro minutos después, tras una lucha de Cano para quedarse con el balón, Juan Fernando Caicedo puso el 2-1 que apretó el juego.



El ‘poderoso’, fiel a su estilo, siguió buscando el arco rival y acumuló gente buscando la anotación que le diera el empate. Sin embargo, el esperado gol nunca llegó y salió sin puntos del Metropolitano, que vio con felicidad el regreso de Junior.



Síntesis



Junior 2–1 Independiente Medellín



Junior: Sebastián Viera (7), Marlon Piedrahita (5), Jefferson Gómez (5), Rafel Pérez (6), Gabriel Fuentes (5), Fabián Sambueza (5), Luis Narváez (5), Leonardo Pico (5), Jarlan Barrera (7), Teófilo Gutiérrez (5) y Luis Díaz (6).

Cambios: Daniel Moreno (5) por Fabián Sambueza (20 ST), Yony González (SC) por Teófilo Gutiérrez (32 ST) y Sebastián Hernández (SC) por Jarlan Barrera (42 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Medellín: David González (5), Elvis Perlaza (4), Jesús Murillo (5), Jorge Segura (5), Elvis Mosquera (5), Andrés Ricaurte (5), Luis Luna (5), Yulián Anchico (4), Germán Cano (6), Juan Fernando Caicedo (5) y Leonardo Castro (4).

Cambios: Larry Angulo (4) por Yulián Anchico (21 ST), Rivaldo Correa (SC) por Leonardo Castro (36 ST) y Yorleys Mena (SC) por Elvis Mosquera (45+1 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: Luis Díaz (28 PT) y Sebastián Viera (27 ST), para Junior y Juan Fernando Caicedo (31 ST), para Medellín.



Amonestados: Marlon Piedrahita (16 PT), Gabriel Fuentes (40 ST) y Jarlan Barrera (40 ST) por Junior y Jesús Murillo (39 PT), Elvis Perlaza (21 ST) y Larry Angulo (38 ST) por Medellín.



Expulsados: No hubo.



Figura: Jarlan Barrera (7).



Asistencia: 13.000 personas, aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.



Partido: Bueno.



Árbitro: Nicolás Gallo (6).



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín