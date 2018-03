La Equidad fue más que efectivo y superó 2-0 a Cali, en Techo

La Equidad y Deportivo Cali se enfrentaron este domingo en el estadio de Techo, en duelo válido por la novena jornada de la Liga I-2018. Los aseguradores se quedaron con los tres puntos, gracias a los tantos de Carlos Peralta, de penalti, y Hansel Zapata. Los de la capital mantienen su invicto en casa este 2018: 3 triunfos y 2 empates.



El duelo en el escenario capitalino se hizo en la mitad del campo en los primeros minutos, aunque con el correr del reloj fue el asegurador el que inclinó la cancha a su favor. Así fue como se aproximó por intermedio de Andrés Correa, pero el intento del lateral salió suave a las manos de Camilo Vargas. Luego, fue Diego Valoyes, quien tras eludir la marca de los centrales caleños, sacó un remate, algo incómodo, pero sin problemas para el golero visitante.



Los conducidos por Gerardo Pelusso, por su parte, poco creaban juego, aunque por poco les sale en una opción con Didier Delgado, que pasó por encima del pórtico de Esteban Ruiz, que hasta ese momento era un espectador más.



Pero al 14, se dieron las más claras para el local, incluso con un palo y posterior atajada de Vargas. La primera fue de Carlos Peralta y luego Juan Alejandro Mahecha, para su mala fortuna, ninguno pudo abrir el tanteador.



Al ver la insistencia de La Equidad, los verdiblancos intentaron reaccionar y emparejaron un poco el compromiso. Acción de Nicolás Benedetti y Jhon Mosquera; éste último sacó un remate que pasó besando la red del palo derecho del ‘12’ asegurador.



Pero a los 31 y, tras la insistencia, llegó el tanto de los dirigidos por Luis Fernando Suárez. Correa se proyectó hasta al área y ahí fue derribado por Danny Rosero. El árbitro Diego Escalante no dudó en pitar penalti para La Equidad. El encargado del cobro fue Peralta, quien definió de buena forma frente a Vargas. 1-0 y festejo en Techo para el verde de la capital.



La Equidad manejó el balón; los tiempos. Mientras que los azucareros se acercaron con pelotas detenidas y una de esas cabeceó Rosero, pero sin problemas para el portero Ruiz. La más clara para los de la visita fue otra vez por medio de Delgado. Saque de banda de Jeison Angulo, la pelota la recibió Mosquera, éste se quitó la marca y remató; pero Esteban Ruiz alcanzó a desviar la esférica. Luego, en el rebote, Didier metió el puntapié y dio en el palo.



El que sí supo convertir fue La Equidad en la siguiente jugada. Contraataque demoledor de los verdes bogotanos, Brayner de Alba le cede la esférica a Hansel Zapata, quien se la picó a Vargas y al fondo de la red. Buen tanto del ‘8’ y celebración efusiva para La Equidad, que en 42 minutos, se imponía 2-0 al Cali.



Para la segunda etapa y con el marcador en contra, Pelusso envió a la cancha a Stiven Rentería y Andrés Felipe Roa por Sabbag y Mosquera, respectivamente, en busca de descontar en el tablero, no obstante, la defensa del local se defendía bien. Ni Benedetti, ni Roa pudieron vulnerar la resistencia de los aseguradores.



Los de Cali tenían la pelota, trataban de buscar espacios, pero en el último cuarto de cancha no eran finos. Las ganas sobrepasaban el fútbol.



A los 34, La Equidad pudo anotar el tercero, pero los palos les dijeron que no. Primero fue Arbey Mosquera, de cabeza, y en el rebote de ese postazo, el balón le quedó a Stalin Motta, pero de nuevo el travesaño les negó el gol.



Se mantuvo el 2-0 en el tablero y La Equidad hizo respetar su casa, mientras que Cali nada que suma como visitante y ya completa ocho juegos sin ganar como foráneo.



Síntesis



La Equidad 2 / Deportivo Cali 0



La Equidad: Esteban Ruiz (6); Walmer Pacheco (7), Jhon García (6), Jeider Riquett (7), Andrés Correa (7); Stalin Motta (6), Juan Alejandro Mahecha (7); Hansel Zapata (7), Brayner de Alba (6), Diego Valoyes (6); Carlos Peralta (6).



Cambios: Jhon Álex Cano por Hansel Zapata (19 ST), Arbey Mosquera por Carlos Peralta (28 ST), Miguel Herrera por Jhon García (37 ST).



D.T.: Luis Fernando Suárez.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (5); Daniel Giraldo (5), Danny Rosero (5), Jhon Lucumí (5), Jeison Angulo (5); Kevin Balanta (6), Andrés Pérez (5), Didier Delgado (4), Jhon Mosquera (5); Nicolás Benedetti (6), Pablo Sabbag (5).



Cambios: Stiven Rentería (5) por Pablo Sabbag (1 ST), Andrés Felipe Roa por Jhon Mosquera (16 ST), Fabián Sambueza por Andrés Pérez (30 ST).



D.T.: Gerardo Pelusso.



Goles: Carlos Peralta (32 PT, de penalti), Hansel Zapata (42 PT), por La Equidad.



Amonestados: Andrés Correa (44 PT), Brayner de Alba (45 ST), en La Equidad. Didier Delgado (45PT), Daniel Giraldo (22 ST), Stiven Rentería (24 ST), Jhon Lucumí (39 ST), Kevin Balante (42 ST), en Cali.



Expulsados: Didier Delgado (45+2 ST)



Figura: Hansel Zapata (7).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 2.638 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (7).



Partido: bueno.



Redacción Futbolred