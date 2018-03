La Equidad vs. Boyacá Chicó, un duelo de necesitados en Techo

Este martes, a partir de las 8:00 de la noche, La Equidad espera levantar cabeza en la Liga I-2018 cuando reciba a Boyacá Chicó, por la séptima jornada del rentado nacional.

Los aseguradores vienen de caer en su visita a Huila por 3-1 y ahora su misión es sumar de a tres y recomponer el camino.



“Estamos golpeados, las derrotas duelen, pero también tenemos la fortuna de encontrarnos una revancha muy pronto. Tenemos que levantar cabeza, somos un equipo de jugadores bastante experimentados, hay que sacar la jerarquía, en este caso contra Chicó, hacer respetar la casa y sacar los tres puntos”, afirmó Jhon Álex Cano.



Contra los opitas, los conducidos por Luis Fernando Suárez cometieron errores fatales en el fondo y eso les costó la derrota en el Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Cano habló de lo que dejen mejorar contra los ajedrezados este martes, en Techo.



“Tenemos que hacernos más fuertes en las transiciones, aprovechar más la velocidad de nuestros delanteros y carrileros, seguir mejorando la eficacia en los opciones que tengamos y, lo más importante, es que en defensa no cometamos errores puntuales, que lamentablemente nos hicieron perder el partido anterior”, concluyó.



En la convocatoria que realizó el DT antioqueño se destaca la presencia del argentino Mariano Vázquez y del delantero Carlos Peralta.



A Boyacá Chicó le urge una victoria: visita a La Equidad



Han transcurrido seis fechas de la Liga colombiana 2018-I y Boyacá Chicó no ha logrado ganar ni un solo partido.



El onceno ajedrezado suma hasta ahora dos empates (Millonarios y Once Caldas) y cuatro derrotas (Medellín, Cali, Rionegro Águilas y Junior), resultados que lo ubican no solo en el último lugar (20) en la tabla de posiciones de la Liga Águila, con 2 puntos, sino también en la última casilla en la clasificación general del descenso (20) con 92 unidades.



Ante este panorama al elenco boyacense no le queda otra alternativa sino la de saltar este martes al terreno de juego del estadio Metropolitano de Techo de Bogotá en busca de una victoria frente a La Equidad durante la disputa de la séptima fecha del rentado nacional.



“Desafortunada tanto de local como de visitante los errores nos están costando la victoria y ahora frente a La Equidad hay que trabajar y remar para sumar punto con el fin de alejarnos de la tabla del descenso y recortar la distancia con los rivales directos en este tema”, señaló Misael Riascos, delantero del Boyacá Chicó.



Por otro lado, desde el pasado viernes, tras el empate 2-2 frente al Once Caldas en Tunja, se venía rumorando sobre la renuncia del técnico Jhon Jaime ‘La Flecha’ Gómez. Sin embargo, el estratega continuó al mando del plantel en los entrenamientos, por lo que se desvirtuó esa información.



Para este compromiso, Boyacá Chicó no podrá contar con varios de sus principales jugadores por lesión. Se trata de John Arboleda Valencia, quien sufrió una fractura maxilofacial y estará por fuera de las canchas entre 8 y 10 semanas.



El técnico tampoco podrá contar con los servicios de Óscar Iván Balanta, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y no podrá jugar en 7 o 9 semanas.



Otro que se perderá este duelo será Nelino José Tapia que continúa recuperándose de la fractura de la falange proximal del quinto dedo del pie derecho. Estará fuera de los terrenos de juego por dos o tres semanas.



Alineaciones probables:



La Equidad: Esteban Ruiz; Jhon Álex Cano, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Walmer Pacheco, Stalin Motta, Mariano Vázquez, Diego Valoyes; Carlos Peralta, Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda; José Mosquera, Daniel Duarte, Jordy Monroy y Anderson Peña; Dennis Mena, Felipe Ponce, Carlos Esterill y Juan Díaz; Diego Valdés y Misael Riascos.

D.T.: Jhon Jaime ‘La Flecha’ Gómez.



Redacción Futbolred



Mauricio Ochoa

Para EL TIEMPO

Tunja