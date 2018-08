Larry Vásquez espera visto bueno para debutar contra Santa Fe

El volante Larry Vásquez llegó este semestre al América de Cali, después de militar en Tigres de México; sin embargo, no ha podido actuar con los rojos en la Liga II-2018 por su convocatoria a la Selección Colombia Sub 21, que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla y de la que fue su capitán.

Y como hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, el jugador regresó el pasado jueves a entrenamientos con su equipo y se encuentra en buenas condiciones para debutar frente a Independiente Santa Fe el próximo domingo a las 5:15 p.m., en el Pascual Guerrero, si el técnico Pedro Felicio Santos lo confirma. “Me siento bien físicamente, hice la recuperación necesaria y espero poder estar en el juego”, señaló.



En sus palabras se nota la alegría de haber conformado el combinado nacional, campeón en la capital atlanticense: “Para mí fue un privilegio poder hacer parte de esta Selección, un grupo de muchachos que se juntaron y en pocas sesiones de entrenamiento se logró cohesionar un equipo, se hizo un complemento de la habilidad de cada jugador y se puso en función de la Selección Colombia, sabíamos de la importancia para nosotros obtener la medalla de oro, era un compromiso para nosotros, además de que los Juegos se hicieran en Barranquilla y en nuestro país, así que fue un aliciente importante para hacerlo realidad. En mi caso personal, tuve ritmo de competencia, jugué los cuatro partidos en los que fui exigido al máximo, porque en esa categoría obviamente se corre bastante, contento y agradecido con Dios por este logro, siento satisfacción por hacer parte de la Selección y ganar la medalla de oro”.



Admite que puede actuar donde lo considere el técnico, en primera o segunda línea. “Uno como jugador tiene que entrar en cualquier modelo de juego y en la manera en que lo quieran emplear, tenemos la capacidad de adaptarnos fácilmente a ciertas posiciones; en principio mi función es la de volante de marca y también lo puedo hacer de volante mixto, entonces en las dos posiciones puedo desempeñarme muy bien”.



Sobre las expectativas de su llegada al cuadro escarlata, sostuvo: “Mis objetivos siempre son bien amplios y los mejores, siempre voy a tener la intención de ganar, el deseo de conseguir objetivos importantes, el general, que es ser campeón con América, creo que va a ser paso a paso y eso se consigue a través de objetivos específicos, tenemos fechas antes de entrar a la final y el domingo va a ser un partido complicado, en el que nosotros debemos empezar a sumar”.



En su estadía en ‘Curramba’ no le perdió detalle a lo que hacía América en la Liga. “Mientras jugué los Centroamericanos en Barranquilla estuve muy pendiente del equipo, a pesar de que se cruzaron los partidos, estuve al tanto, llegué apenas la noche del miércoles, volví a entrenar y a hacer el complemento con el equipo, creo que entre viernes y sábado se completará la preparación para el encuentro con Santa fe, no creo que haya mucho qué especular, sabemos de la necesidad que tenemos en casa de ganar, Santa Fe es un gran rival, pero nosotros saldremos a proponer, como debe ser siempre”.



América entiende que no puede ceder más puntos y que ganar todos los partidos en condición de local es clave para conseguir una gran parte de la clasificación entre los mejores ocho. Ya lo hizo ante Leones (1-0, de penal, y dificultades para definir otras opciones) y la misión siguiente es Independiente Santa Fe.



El venezolano Fernando Aristeguieta tiene sus documentos al día, incluso marcó tres veces de golpe de cabeza en el entrenamiento de fútbol realizado el pasado jueves en el Pascual Guerrero. De igual forma, el lateral izquierdo Hector Quiñónes recibió el transfer internacional, lo cual indica que la formación titular podría tener mínimos dos caras nuevas si así lo dispone Pedro Felicio Santos.



Probable formación de América:



Neto Volpi, Jonathan Pérez, Ánderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero, Alejandro Bernal, Larry Vásquez, Brayan Angulo, Cristian Dájome, Yesus Cabrera; y Fernando Aristeguieta.

DT: Pedro Felicio Santos.





